Un ponte pedonale lungo circa 780 metri, dotato di tapis roulant in entrambi i sensi di marcia. Un vero e proprio percorso pedonale sopraelevato per collegare la stazione ferroviaria di Fontanarossa ai terminal dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania senza rischi e in modo comodo e sicuro.

La giunta regionale approva il progetto

Il governo regionale ha dato il via libera a questa soluzione, indicata come la migliore nel corso del tavolo tecnico convocato lo scorso ottobre dall’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, che permetterà di garantire un’integrazione intermodale, tra trasporto ferroviario e aereo, diretta, funzionale e sicura per i passeggeri. L’approvazione della giunta è un passaggio necessario per procedere con la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), che precede l’avvio dell’iter autorizzativo e della successiva programmazione dell’intervento.

Obiettivo strategico nel potenziamento delle infrastrutture

“La realizzazione di un collegamento stabile tra la stazione e il terminal aeroportuale di Catania – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – è un obiettivo strategico nell’ottica del potenziamento delle infrastrutture di mobilità regionale, che garantirà elevati standard di accessibilità e di sicurezza ai passeggeri siciliani e ai tanti turisti che ogni anno utilizzano lo scalo etneo. Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali”.

“Andiamo avanti con l’ammodernamento dell’infrastrutturazione della nostra Isola – aggiunge l’assessore regionale alla Mobilità Alessandro Aricò – colmando un gap ultradecennale della Sicilia, con la realizzazione di progetti all’avanguardia”

Il percorso ferroviario e la richiesta dei comuni minori

Inoltre, nell’ambito dei lavori sul raddoppio ferroviario della Messina-Catania, la giunta regionale oggi ha deciso di accogliere la richiesta dei sindaci dei Comuni interessati dai lavori (Furci Siculo, Itala, Letojanni, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea e Taormina) e, quindi, di non modificare il progetto originario che comprende l’interconnessione Letojanni e il mantenimento della linea attuale Letojanni-Alcantara.