L'accusa del sindacato Siad Cisal

Si è insediata ieri all’Aran Sicilia la Commissione paritetica per la riclassificazione del personale regionale.

Il Presidente dell’Aran ha riletto gli atti di indirizzo dati dalla Giunta di Governo in ordine alla predetta riclassificazione ed ha puntualizzato che comunque per tale attività non sono disponibili risorse aggiuntive.

I

l Siad – Cisal, negli interventi effettuati dai Segretari Angelo Lo Curto e Giuseppe Badagliacca, ha chiesto preliminarmente di conoscere gli esiti degli incontri avvenuti presso il dipartimento della Funzione Pubblica tra i dirigenti generali ed il Formez, in merito alla riclassificazione del personale.

In verità si è appreso per le vie informali che il Formez sembra avere predisposto l’individuazione di vari profili professionali nell’ambito delle 4 categorie, facendo riferimento a quanto già attuato da altre regioni quali la Campania e la Toscana che non hanno nè le competenze della Sicilia nè Enti collegati.

Inoltre, il Siad-Cisal ha chiesto di conoscere quali sono le esigenze manifestate in quella sede dai dirigenti generali rispetto alle necessità dei propri dipartimenti, con riferimento alle professionalità mancanti e alla eventuale riqualificazione del personale interno.

A margine il Siad-Cisal ha chiesto la convocazione delle delegazioni trattanti per gli istituti contrattuali ancora inattuati e previsti nel nuovo contratto.

I lavori sono stati aggiornati a Martedì 16 luglio per la prosecuzione degli stessi, che a detta di qualche O.S.,

non potranno concludersi entro il 31 dicembre 2019.