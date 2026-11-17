Venerdì la giornata conclusiva con la terza edizione del Premio Innovazione. La Sicilia ha talenti, idee e competenze. Quella che manca è la capacità di metterli in rete, trasformando la ricerca in impresa e l’innovazione in opportunità di lavoro. Soprattutto per i giovani, che troppo spesso scappano. È questa la sfida al centro dell’Innovation Week 2026, presentata a Palazzo dei Normanni dalla Fondazione Innovation Island.

Da oggi fino a venerdì

Quattro giorni, da oggi a venerdì, tra Palermo e Catania, per mettere in connessione startup, università, aziende e investitori. Un percorso che punta a costruire un ecosistema dell’innovazione capace di accompagnare le idee dalla nascita fino al mercato. Intelligenza artificiale, robotica, turismo ed economia sociale i temi al centro degli incontri. “Il rischio più grande è continuare a procedere in ordine sparso mentre il resto del mondo accelera”.

Spazio agli studenti universitari

Spazio anche agli studenti universitari, coinvolti nella valutazione dei progetti e nell’analisi delle strategie regionali per l’innovazione.

Giovedì l’Investor Day, dedicato all’incontro tra startup e capitali. Venerdì il gran finale all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, con il Premio Innovation Island 2026. Al centro del dibattito anche una domanda: nell’era dell’intelligenza artificiale, quale spazio resta al giudizio e alla capacità di scelta dell’uomo?