Lavori anche al Ponte Ammiraglio

Al via stamani i lavori di demolizione delle baracche di piazza Giulio Cesare e del rudere presente nella piazza di Ponte dell’Ammiraglio, due interventi inseriti nel percorso di riqualificazione e messa in sicurezza di aree strategiche della città.

In piazza Giulio Cesare si è partiti con le potature degli alberi, eseguite dagli operai del Settore Verde del Comune, necessarie per consentire successivamente alla ditta incaricata di procedere con l’abbattimento delle strutture fatiscenti. La stessa ditta interverrà anche per la messa in sicurezza del muro perimetrale alle spalle delle baracche, da tempo in condizioni di degrado.

Nella piazza di Ponte dell’Ammiraglio, invece, i lavori di demolizione della struttura in lamiera sono già partiti e, successivamente, si procederà alla sistemazione del pavimento della piazza su cui attualmente insiste il manufatto, restituendo decoro e sicurezza a un luogo di grande valore storico e urbano.

“L’anno nuovo – dichiara l’assessore all’Ambiente Piero Alongi – si apre con il rispetto di altri due impegni che, insieme al sindaco Roberto Lagalla, avevamo assunto con la città. Interventi che la cittadinanza aspettava da anni e che finalmente diventano realtà. Queste demolizioni hanno un valore molto importante sia dal punto di vista ambientale sia sotto il profilo della sicurezza: eliminano situazioni di degrado, riducono i rischi per i cittadini e rappresentano un passo concreto verso la restituzione di spazi urbani più decorosi, vivibili e sicuri. È la dimostrazione che, con programmazione e lavoro costante, anche le criticità storiche possono essere affrontate e risolte”.

I consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja

“Questa mattina, come promesso, sono iniziati i lavori che porteranno alla demolizione di tutte le baracche di piazza Giulio Cesare. Gli operai del Settore Verde hanno avviato le attività con la potatura degli alberi prospicienti le baracche e, nei prossimi giorni, inizieranno i veri e propri interventi di rimozione dei manufatti abusivi.

Si tratta di un traguardo di grande importanza, frutto di mesi di lavoro, che ci riempie di orgoglio. Un sentito ringraziamento va al sindaco e all’assessore Alongi, oltre che agli uffici comunali coinvolti, per aver consentito il completamento, entro la fine dell’anno, di tutte le procedure amministrative e burocratiche propedeutiche all’avvio dei lavori. Il nuovo anno si apre all’insegna degli impegni mantenuti e degli interventi di rigenerazione urbana. Questa iniziativa si inserisce nel solco delle azioni già avviate e di quelle in programma, con l’obiettivo di riqualificare l’area di piazza Giulio Cesare e di via Maqueda, così come concordato nel tavolo di confronto da noi organizzato lo scorso ottobre alla presenza di residenti, commercianti e dell’amministrazione comunale.

Nei prossimi giorni si insedierà un tavolo tecnico con gli uffici del settore della rigenerazione urbana e con l’assessore Carta, al quale prenderà parte anche una rappresentanza di cittadini, finalizzato all’avvio di un patto di collaborazione con i residenti di via Maqueda per compiere un nuovo e significativo passo verso il rilancio definitivo di questa importante zona della città”.