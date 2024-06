E’ stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri per incendio l’uomo di 69 anni di Marineo (Palermo) che ieri pomeriggio mentre stava ripulendo il suo terreno e bruciando gli sfalci ha innescato le fiamme che hanno provocato danni alla vegetazione.

Sono in corso le indagini per individuare chi ha provocato i roghi a Villafrati e a Palermo, Nel primo caso sono andati in fumo tre ettari di terreno coltivato a grano e a Palermo dove è andato in fumo un ettaro di vegetazione.

“Nessuna tolleranza per chi innesca incendi”, è la parola d’ordine di questa stagione che si preannuncia complessa non solo perché scarseggiano uomini e mezzi ma anche l’acqua vista l’emergenza idrica nella regione.