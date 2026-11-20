Fare impresa in Sicilia può diventare “possibile, fattibile e anche gratificante” per i giovani? È la scommessa su cui si chiude oggi, venerdì 20 novembre, l’Innovation Week 2026, la settimana promossa dalla Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS tra Palermo e Catania. A raccontarne il senso è il presidente della Fondazione, Biagio Semilia, che tiene insieme economia, lavoro e coesione sociale in un’unica sfida: dare ai ragazzi un motivo per restare e costruire nell’Isola.

Un ecosistema da mettere in rete

Il punto di partenza, secondo i dati diffusi dalla Fondazione, è una Sicilia con 665 startup innovative, circa il 5,8% del totale nazionale e il quinto posto in Italia secondo il Registro delle Imprese, e 117.489 iscritti negli atenei siciliani nell’anno accademico 2024/25, dati del Ministero dell’Università e della Ricerca. Sul fronte degli investimenti, la Regione ha avviato il programma Open Innovation da 9,5 milioni di euro, che coinvolge 16 poli territoriali. La sfida, spiegano gli organizzatori, è collegare ricerca, imprese e investitori.

La giornata conclusiva

Oggi il finale è all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, dalle 10 alle 18, con il Premio Innovation Island 2026: pitch dei progetti finalisti e, alle 17, la cerimonia di premiazione. Il filo conduttore è “il giudizio”, cioè la capacità di valutare e decidere nell’era dell’intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi il programma ha toccato turismo, economia sociale e incontro con gli investitori, con il Patic Investor Day del 19 novembre, realizzato con il Comune di Palermo e Sispi.

Impresa e società: non solo profitto

Sul versante sociale, la settimana ha avuto a Catania il forum sull’economia sociale “Sicilia che Innova”. Semilia ne fa la cifra della sua idea di sviluppo. Alla domanda se l’obiettivo sia fare della Sicilia un hub dell’innovazione, risponde con una correzione: “Non so se l’obiettivo sia diventare un hub”. Quello che cerca è una nuova classe imprenditoriale, etica e socialmente responsabile, che non guardi solo al profitto, “che è legittimo”, ma soprattutto alla sostenibilità in senso lato: economica innanzitutto, poi ambientale e sociale.

Aree interne: il divario e i segnali deboli

Per le aree interne Semilia riconosce un gap maggiore rispetto ai centri più grandi. Ma proprio lì, aggiunge, emergono segnali deboli di innovazione. Da qui l’iniziativa che chiama “antenne dell’innovazione”, che annuncia come in presentazione più tardi: serve a rintracciare quei segnali, valorizzarli, innescarli in un percorso positivo e accompagnarli verso il successo. Il presidente sostiene che, sul piano della tecnologia, della creatività e della connettività, alla Sicilia ormai non manchi nulla e che, a quanto pare, non manchino nemmeno le risorse per sostenere queste politiche.

La scommessa: fare squadra

Il freno, per Semilia, è un altro. Richiamando una battuta di Pino Caruso, sintetizza che la Sicilia “sa tutto ma manca il resto”: manca, a suo avviso, la volontà di collaborare e accorciare le distanze. Troppo spesso, spiega, i siciliani si guardano l’uno accanto all’altro senza guardare insieme dove andare. Già alla presentazione a Palazzo dei Normanni aveva indicato nel fare rete una necessità strategica di fronte ai cambiamenti portati da intelligenza artificiale e robotica.

I giovani come interlocutori

Il messaggio alla politica passa dai ragazzi. Gli studenti universitari sono coinvolti nei percorsi “Matricole dell’Innovazione” e “S3 Shadow”, quest’ultimo con un report sulla Strategia regionale S3 Sicilia 2021-2027 destinato ai decisori pubblici. “Creiamo un palinsesto di contenuti pensato per loro, ma non siamo sicuri che sia quello giusto, quindi a loro diamo la parola”, spiega Semilia. Sul ruolo della classe dirigente è netto: “Ha il dovere di farlo”, con una postura orientata all’ascolto. Troppo spesso, osserva, si pensa che i giovani non abbiano nulla da dire o debbano solo imparare. “In realtà possono apprendere da noi solo gli errori che abbiamo commesso”, conclude.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

