Un hub dell’innovazione ai Cantieri Culturali alla Zisa, con spazi per startup, grandi aziende, freelance e coworking, e una gestione più aperta ai privati. Lo ha annunciato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, intervenendo al Patic Investor Day, l’appuntamento che ha riempito la penultima giornata palermitana di Innovation Week.

I partecipanti

Alla Sala Letizia Battaglia, insieme al sindaco, c’erano l’assessore all’Innovazione Fabrizio Ferrandelli e il direttore generale di Sispi, Salvatore Morreale. La società in house del Comune per l’innovazione tecnologica è tra gli organizzatori dell’evento e, secondo quanto indicato da Lagalla, avrà un ruolo anche nella gestione del futuro hub.

Patic Investor Day

La giornata di oggi, nell’ambito della settimana promossa dalla Fondazione Innovation Island ETS tra Palermo e Catania fino al 20 novembre, è interamente dedicata al Patic Investor Day, organizzato da Comune e Sispi con Zest Group e SkillforEquity. L’incontro chiude il primo ciclo di accelerazione di Patic (Palermo Technology Innovation Center), finanziato dalla Regione Siciliana con il Bando Connessioni. Dopo una selezione partita da oltre 50 candidature e tre mesi di affiancamento su modello di business e preparazione finanziaria, dieci startup siciliane, tra cui Agendo, AIutiti – Civic Signal, Canonity e #DigitalVessel, hanno presentato i progetti a investitori, business angel e partner industriali, con l’obiettivo di raccogliere capitali e avviare collaborazioni.

Il sindaco Lagalla

Nel suo intervento Lagalla ha indicato i padiglioni 1 e 2 e le tre navate dei Cantieri come sede dell’hub. Accanto agli spazi di lavoro, ha spiegato, sono previste soluzioni di coliving e housing per nomadi digitali e smart worker. Quanto alla gestione, il sindaco ha parlato di modelli più flessibili, con un maggiore coinvolgimento dei privati e un ruolo meno assistenziale dell’ente pubblico.

Il triangolo dell’innovazione

Il sindaco è poi tornato sull’infrastruttura. Secondo Lagalla, Palermo e l’area tra Palermo, Trapani e Mazara possono contare su una qualità del segnale e della fibra tra le migliori d’Europa. Un vantaggio che il Comune ha cercato di valorizzare promuovendo per due anni il Festival dei Nomadi Digitali e mettendo a disposizione immobili pubblici a canoni agevolati per attrarre aziende del settore tecnologico.

Alta mortalità delle start up siciliane

Il passaggio centrale riguarda però il destino delle giovani imprese. Lagalla ha sottolineato la differenza tra avviare un progetto e fare impresa e ha indicato come criticità l’alta mortalità delle startup siciliane, spesso isolate. La risposta, ha detto, è una rete stabile tra università, centri di ricerca, grandi aziende, investitori e fondi, che dia ai giovani ragioni concrete per restare o rientrare in Sicilia. In questa cornice si inserisce anche il rapporto con le altre filiere creative dei Cantieri, a partire dal Cineporto.

L’evento conclusivo domani

E domani venerdì 20 novembre, dalle 10 alle 18, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, con il Premio Innovation Island 2026. Non soltanto la valutazione e il riconoscimento dei progetti finalisti, ma una giornata di confronto tra imprese, startup, università, istituzioni, investitori, professionisti e studenti.