La Sicilia corre sulle autostrade digitali ma frena negli uffici comunali. È il paradosso della pubblica amministrazione nell’Isola, dove le infrastrutture di rete superano la media nazionale ma mancano le competenze del personale e gli strumenti adatti per trasformare la tecnologia in servizi reali per i cittadini.

A fotografare questo divario è un’elaborazione della Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS, realizzata nell’ambito dell’Innovation Week – la settimana dedicata all’innovazione in corso tra Catania e Palermo che culminerà venerdì 20 novembre con il Premio Innovation Island all’Ecomuseo del Mare di Palermo. Lo studio, presentato moggi durante il boot campo a Unipa, incrocia tre importanti rilevazioni nazionali: la nuova Mappa dei Comuni digitali 2026 dell’Anci, l’indagine Idal della Banca d’Italia e la ricerca sulla maturità digitale dei capoluoghi presentata da Fpa.

Reti veloci oltre l’83%, ma postazioni inadeguate

Sul fronte delle infrastrutture l’Isola segna un risultato positivo. Secondo i dati della Banca d’Italia, l’83% dei Comuni siciliani disponeva di connessioni veloci già nel 2024, superando l’80% della media italiana grazie a un balzo di undici punti percentuali rispetto al 2022.

I problemi iniziano però quando si entra negli uffici. Solo circa la metà delle amministrazioni dell’Isola giudica adeguate le dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro, contro i tre quarti del resto d’Italia. Ancora più pesante è il ritardo sul capitale umano: appena il 68% del personale comunale siciliano possiede conoscenze digitali almeno di base, ben dodici punti sotto l’80% nazionale. Anche la formazione resta indietro, coinvolgendo il 70% dei Comuni contro l’85% italiano e il 91% dell’Emilia-Romagna.

Pochi servizi online e capoluoghi a due velocità

La carenza di preparazione si riflette direttamente sul rapporto con i cittadini. In Sicilia i Comuni erogano in media 1,6 categorie di servizi completamente online sulle sette monitorate, un dato distante dal 2,4 nazionale e quasi dimezzato rispetto al 3 di Emilia-Romagna e Veneto.

La fotografia dei grandi centri conferma le difficoltà. Nella classifica sulla maturità digitale dei capoluoghi, soltanto tre città siciliane su nove – Palermo, Messina e Siracusa – rientrano nella fascia alta (il 33,3% contro una media italiana del 65,5%, mentre Veneto ed Emilia-Romagna toccano rispettivamente il 100% e il 90%). Segnali di risveglio arrivano comunque dalla partecipazione alla Mappa dei Comuni digitali 2026 (che ha coinvolto 186 enti siciliani su 391): a livello generale il 77% dei Comuni offre ormai almeno un servizio online e la quota di chi utilizza o prevede di adottare tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, big data o IoT è passata dal 5% del 2022 al 48% del 2025.

L’appello di Innovation Island: “Investire sulle persone”

“La Sicilia ha compiuto passi avanti importanti sul fronte delle infrastrutture digitali, ma il vero rischio è costruire una pubblica amministrazione sempre più connessa e non altrettanto capace di utilizzare le opportunità offerte dalla tecnologia”, osserva la Fondazione Innovation Island ETS.

“I dati dimostrano che non basta portare connessioni veloci negli uffici: occorre investire nelle competenze delle persone, nell’organizzazione del lavoro e nella qualità dei servizi. La trasformazione digitale si misura soprattutto nella capacità di semplificare la vita dei cittadini”.

L’obiettivo, sottolinea ancora la Fondazione, è mettere in rete le eccellenze già presenti sul territorio – università, centri di ricerca, imprese innovative e giovani talenti – con i bisogni concreti delle amministrazioni locali, a partire dai piccoli Comuni.