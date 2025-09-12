Si è insediato il nuovo CdA di Ast all’indomani della nomina del nuovo presidente Luigi Genovese.

Proprio il neo nominato ha voluto immediatamente rappresentare il suo mandato: “Il nostro obiettivo è potenziare i servizi di un’azienda storica e di enorme valore per la Sicilia: siamo già al lavoro per rinnovare la flotta con mezzi moderni ed ecologici. E’ cominciata una nuova fase in cui sarà fondamentale rafforzare il dialogo con lavoratori, sindacati e istituzioni”.

Le Sfide di una partecipata “strategica”

“Le sfide che ci attendono – prosegue Genovese – sono molteplici e assolutamente impegnative. Il mio impegno, in questo senso, sarà sempre maggiore.Con spirito di squadra e determinazione lavoreremo per garantire un contributo concreto alla crescita e al rilancio dell’Azienda, a beneficio della Sicilia e soprattutto dei siciliani”.

“Assumere la presidenza dell’Azienda Siciliana Trasporti è per me un grande onore, ma nello stesso tempo una responsabilità che accolgo con profondo senso istituzionale. Ast è una realtà storica della Sicilia, un’azienda che ha accompagnato intere generazioni di cittadini nei loro spostamenti quotidiani”.

Due donne del CdA

“Ringrazio profondamente la Regione Siciliana, socio unico, per la fiducia che mi è stata accordata.Non posso non esprimere gratitudine verso il presidente uscente, Alessandro Virgara, per l’ottimo lavoro svolto e per la proficua collaborazione avuta durante il mio precedente incarico come consigliere. Un pensiero, poi, è rivolto a tutto il personale, che sin da subito ha dimostrato disponibilità e un autentico attaccamento all’Ast; alle consigliere, Alessandra Scimeca e Claudia Rappa e al collegio sindacale”.

L’accoglienza sindacale

“E’ una buona notizia la ripresa della piena operatività del CdA dell’Azienda Siciliana Trasporti, dopo le dimissioni del presidente Alessandro Virgara che, ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto” commentano i segretari generali regionali di Filt Cgil Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano e Uiltrasporti Katia Di Cristina, che aggiungono: “chiediamo al neo Presidente Genovese di riprendere con urgenza il confronto con le organizzazioni sindacali sui temi che erano stati anche oggetto di audizione in quarta commissione Ars nel mese di luglio, a partire dalle problematiche sul personale diretto, sui lavoratori in somministrazione e sul parco mezzi”.

E proseguono, “l’azienda siciliana trasporti è un asset fondamentale nel panorama del trasporto pubblico gommato siciliano, ancor di più con il recente affidamento in house che le assegna anche tratte economicamente non rilevanti, ma socialmente indispensabili”. I tre segretari concludono, “serve un incontro urgente, è necessario dare concretezza agli impegni assunti sulla valorizzazione del personale e sulla dotazione di un nuovo management, direttore generale in primis, nonché sugli accordi sindacali di prossima scadenza. La sfida è realizzare una nuova stagione nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico extraurbano targato Ast e senza l’apporto proficuo e produttivo dei lavoratori sarebbe una sfida in salita”.