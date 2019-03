Bloccati dai carabinieri della compagnia di Monreale

Sono stati trovati in possesso di 150 dosi di cocaina, e dosi di hashish e crack che consegnavano a domicilio.

Il blitz è scattato nella zona di Passo di Rigano a Palermo. Dopo avere visto il passaggio di alcune della droga con alcuni acquirenti i carabinieri della compagnia di Monreale sono entrati in azione e hanno fermato P.P. di 20 anni, il fratello D.P. di 25 anni che già si trovava ai domiciliari e A.M. di 27 anni.

In casa di G.A. di 27 anni, altro componente del gruppo di pusher è stata trovata parte della droga. I quattro sono stati bloccati dopo un breve inseguimento per le vie del quartiere palermitano.

Il giudice ha convalidato gli arresti. Tre di loro sono stati portati in carcere mentre per A.M. sono scattati i domiciliari.