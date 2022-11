Arrestato un insospettabile che viaggiava a bordo di una Mercedes con 100 grammi di cocaina. La Polizia di Stato, nel corso delle ultime ore, ha condotto un’ importante operazione antidroga, in provincia, conclusasi con il sequestro di un ingente quantitativo di cocaina e l’arresto di un insospettabile cittadino, incensurato e domiciliato a Ficarazzi.

L’operazione è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di “Bagheria”, nel corso di un controllo a Ficarazzi.

La loro attenzione si è focalizzata su una vettura condotta da un 64enne, residente in zona ed alla guida di una Mercedes che gli agenti hanno deciso di fermare per effettuare un controllo di polizia.

E’ stato durante questa fase che il cittadino ha manifestato una certa agitazione. L’uomo, evidentemente vistosi alle strette, ha estratto dalla tasca sinistra del giubbotto un involucro, lanciandolo nel cortiletto di un’abitazione a breve distanza.

Nel pacchetto c’erano 100 grammi di cocaina. Ulteriori verifiche sono state estese all’interno dell’autolavaggio di proprietà del 64enne all’interno del quale è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente dal peso complessivo di 230 grammi nonché materiali e accessori per il confezionamento.

Inoltre, da accertamenti esperiti presso l’abitazione del predetto, è stata rinvenuta la somma di 7.500,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio, verosimile provento di spaccio e, quindi, posta sotto sequestro.

Un contestuale accertamento presso la banca dati della Polizia ha permesso di rilevare che l’uomo fosse legittimo detentore di una pistola che è stata rintracciata e posta in sequestro, presso un domicilio diverso da quello dichiarato in sede di denuncia, motivo per cui l’arrestato dovrà rispondere anche della violazione della custodia dell’arma.

Indagini sono in corso per risalire a destinatari dello stupefacente che si sospetta sarebbe confluito nel fiorente mercato della droga, al dettaglio, delle piazze del bagherese.