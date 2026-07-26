Insulti e gesti volgari, prendendo in giro le abitudini locali, nella metropolitana di Bangkok, in Thailandia. Protagonisti un gruppo di giovani italiani a fra di loro anche siciliani. Un atteggiamento irrispettoso per la cultura locale che è diventato un incidente internazionale quando la “bravata” video ripresa è diventata virale sui social

Il video social

Nel video sui social gli studenti italiani sulla metropolitana di Bangkok urlano e infastidiscono altri passeggeri. Una donna interviene per riprenderli ma i ragazzi rispondono in modo provocatorio, con insulti verbali e gesti osceni. La vicenda diventa anche materiale per i quotidiani locali e migliaia di cittadini hanno scritto reagito con commenti negativi sui profili dell’ambasciata italiana di Bangkok protestando per la mancanza di rispetto, un concetto estremamente serio per le abitudini locali.

Le scuse ufficiali dell’Ambasciata

“L’Ambasciata d’Italia a Bangkok esprime il proprio profondo rammarico per l’evento riportato in un video diffuso sui social media e condanna con fermezza il comportamento inappropriato di un gruppo di turisti italiani – si legge in una nota dell’Ambasciata d’Italia a Bangkok in riferimento al comportamento degli studenti italiani in metropolitana. L’Ambasciata porge “le sue sincere scuse al popolo thailandese e a tutte le persone coinvolte in questo incidente”. “Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano – continua la nota- né riflette i valori di rispetto reciproco, amicizia e cortesia che da tempo costituiscono il fondamento delle relazioni durature tra la Repubblica Italiana e il Regno di Thailandia”.

Studenti rintracciati e invitati a scusarsi pubblicamente

Ma l’incidente non poteva chiudersi solo con il dispiacere dell’Ambasciata così il gruppo è stato rintracciato e un’ora dopo, sul profilo Facebook della stessa ambasciata in un video alcuni responsabili del gruppo chiedono scusa per l’accaduto.

Anche l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, ha sentito l’esigenza di scusarsi per il comportamento degli studenti siciliani. Lo ha fatto postando una parte del video diventato virale seguito dalle sue scuse come esponente del governo e con un invito:: “Ho parlato con il ministro Valditara del video diventato virale sui social che riguarda un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali siciliani, protagonisti di un episodio deplorevole mentre viaggiavano sulla metropolitana sopraelevata di Bangkok. Un comportamento inappropriato che sta avendo ampia risonanza mediatica anche a livello internazionale. Sono profondamente dispiaciuto e resto basito per l’accaduto. Mi unisco alle scuse prontamente espresse dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok ma voglio rivolgere un appello a tutti i giovani siciliani che hanno l’opportunità di partecipare a un’esperienza di studio all’estero: ricordate che ogni vostro comportamento contribuisce a rappresentare non solo voi stessi, ma anche l’Italia” ha detto pubblicamente in una nota l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

“Vivete queste esperienze con entusiasmo, curiosità e rispetto per le persone e le culture che vi accolgono. Essere ambasciatori della propria terra – prosegue – significa distinguersi per educazione e responsabilità, valori che sono certo appartengano alla grande maggioranza dei nostri giovani». «Chi ha la fortuna di sperimentare un’esperienza internazionale ha anche la responsabilità di esserne un esempio positivo. È questa l’immagine che vogliamo continuare a trasmettere nel mondo: quella di un Paese rispettoso, ricco di talento, valori e senso civico” ha concluso Turano.