Dall’intelligenza artificiale che gestisce la reception di un hotel in 25 lingue fino a una scuola diffusa nata nel cuore di Palermo per salvare e rilanciare le botteghe artigiane. Sono queste alcune delle idee selezionate per il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo 2026, giunto alla nona edizione e inserito all’interno del Premio 2031.
Le cinque startup finaliste sono state presentate ieri sera sul palco del Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, tappa siciliana realizzata in partnership con Innovation Island, la community dell’innovazione dell’Isola. La vincitrice assoluta sarà proclamata a dicembre a Roma, al museo MAXXI, durante la finale nazionale della XVI edizione del Premio 2031, aggiudicandosi sei mesi di mentoring e business networking per consolidare il proprio modello d’impresa.
La serata al Santa Cecilia e la visione di Repower
Durante l’evento palermitano, aperto da un confronto sul futuro delle imprese tra il direttore del Premio 2031 Cristiano Seganfreddo e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, ciascuna startup ha avuto cinque minuti per presentare il proprio progetto e cinque per rispondere alle domande di una giuria composta da esperti di turismo, università, media e imprenditoria.
A tracciare il bilancio dell’iniziativa è stato Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower: “I progetti presentati mostrano chiaramente dove sta andando il turismo: verso una sintesi virtuosa tra intelligenza artificiale e identità territoriale. Dalle soluzioni predittive e di accoglienza digitale alla riscoperta degli antichi mestieri e delle tradizioni locali, queste cinque startup interpretano l’innovazione non come un fine a sé stante, ma come uno strumento concreto per generare valore economico e sociale diffuso”.
Bocchiola ha inoltre sottolineato la scelta del capoluogo siciliano: “Siamo felici di aver scelto Palermo per questa edizione del nostro Premio, una città che si distingue per l’attenzione che dedica alle nuove idee grazie ad attori locali come Innovation Island. Questa serata al Teatro Santa Cecilia ha confermato la vitalità del Mezzogiorno come laboratorio di futuro”.
Le cinque startup finaliste
Ecco i cinque progetti in gara che puntano a ridisegnare l’esperienza turistica in Italia:
- QuattroPuntoZero (Palermo): Nata nel capoluogo siciliano dall’esperienza di Palazzo Butera, propone una vera e propria scuola diffusa tra botteghe, atelier e officine del territorio. Attraverso laboratori, workshop e tirocini, il progetto permette a giovani e adulti di apprendere e reinterpretare gli antichi mestieri artigiani, trasformando il patrimonio culturale locale in opportunità concrete di formazione e lavoro.
- AiDA: Sviluppata da AIM Solutions (realtà con sede legale a Palermo e uffici a Torino e San Francisco), è una receptionist virtuale basata sull’intelligenza artificiale attiva 24 ore su 24. Risponde al telefono, via e-mail e su WhatsApp in 2 secondi e in 25 lingue diverse, verificando disponibilità e tariffe sul booking engine dell’hotel fino alla prenotazione diretta, passando la linea allo staff umano solo quando necessario.
- Mountain Maps: Ideata da cinque giovani trentini appassionati di montagna, è un’app che sfrutta l’intelligenza artificiale per disegnare itinerari escursionistici e sciistici personalizzati in tutta Europa, fornendo mappe offline, profili altimetrici e dati sulle condizioni della neve per vivere la montagna in sicurezza.
- RankWitAI: Una piattaforma pensata per aiutare hotel, operatori turistici e destinazioni a farsi trovare nell’era delle ricerche conversazionali. Lo strumento analizza come e quando un’attività viene suggerita da assistenti AI come ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, offrendo strategie per migliorare la visibilità digitale e aumentare le prenotazioni dirette.
- SAGR: Un portale dedicato alla digitalizzazione e alla promozione delle tradizioni popolari ed enogastronomiche italiane. Dalle feste di paese ai prodotti tipici, dalle ricette storiche alle guide territoriali, la piattaforma mette in rete sagre ed eventi locali per valorizzare l’identità dei borghi.
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