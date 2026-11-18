Dall’intelligenza artificiale che gestisce la reception di un hotel in 25 lingue fino a una scuola diffusa nata nel cuore di Palermo per salvare e rilanciare le botteghe artigiane. Sono queste alcune delle idee selezionate per il Premio Speciale Repower Innovazione & Turismo 2026, giunto alla nona edizione e inserito all’interno del Premio 2031.

Le cinque startup finaliste sono state presentate ieri sera sul palco del Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, tappa siciliana realizzata in partnership con Innovation Island, la community dell’innovazione dell’Isola. La vincitrice assoluta sarà proclamata a dicembre a Roma, al museo MAXXI, durante la finale nazionale della XVI edizione del Premio 2031, aggiudicandosi sei mesi di mentoring e business networking per consolidare il proprio modello d’impresa.

La serata al Santa Cecilia e la visione di Repower

Durante l’evento palermitano, aperto da un confronto sul futuro delle imprese tra il direttore del Premio 2031 Cristiano Seganfreddo e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, ciascuna startup ha avuto cinque minuti per presentare il proprio progetto e cinque per rispondere alle domande di una giuria composta da esperti di turismo, università, media e imprenditoria.

A tracciare il bilancio dell’iniziativa è stato Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower: “I progetti presentati mostrano chiaramente dove sta andando il turismo: verso una sintesi virtuosa tra intelligenza artificiale e identità territoriale. Dalle soluzioni predittive e di accoglienza digitale alla riscoperta degli antichi mestieri e delle tradizioni locali, queste cinque startup interpretano l’innovazione non come un fine a sé stante, ma come uno strumento concreto per generare valore economico e sociale diffuso”.

Bocchiola ha inoltre sottolineato la scelta del capoluogo siciliano: “Siamo felici di aver scelto Palermo per questa edizione del nostro Premio, una città che si distingue per l’attenzione che dedica alle nuove idee grazie ad attori locali come Innovation Island. Questa serata al Teatro Santa Cecilia ha confermato la vitalità del Mezzogiorno come laboratorio di futuro”.

Le cinque startup finaliste

Ecco i cinque progetti in gara che puntano a ridisegnare l’esperienza turistica in Italia: