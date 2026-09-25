Camilla Sguazzero vince la seconda gara

È della 16enne palermitana Iolanda Licata (a destra nella foto) la prima vittoria della 62ª edizione degli Internazionali di Sicilia, iniziata venerdì 25 settembre al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo. In sella a Killy Rose de la Ponne d’Or Z, la giovane amazzone ha conquistato la gara inaugurale del CSI1*, precedendo due concittadini, Chiara Schirò e Salvatore Cambria.

Sono 161 i binomi iscritti alle sette gare della prima giornata, iniziata alle 8.30. La prova di maggiore rilievo del programma odierno è quella a tempo valida per il CSI2*, con ostacoli alti 1,40 metri, prevista alle 16.20 con 37 partecipanti, di cui 11 stranieri.

Licata apre gli Internazionali con un percorso senza errori

La prima prova si è disputata sul nuovo fondo in sabbia silicea del campo “Tommaso Lequio di Assaba”. Nella gara a tempo del CSI1*, con ostacoli da 115 centimetri, Licata ha completato il percorso senza errori in 58”54.

La palermitana ha gareggiato con la belga Killy Rose de la Ponne d’Or Z, indicata nel dettaglio della prova come una cavalla di 15 anni.

Secondo posto per Chiara Schirò, 20 anni, con il castrone italiano Desperado, di 17 anni. Terza posizione per Salvatore Cambria con Aclinta, italiana di 6 anni. In totale quattro binomi hanno concluso il percorso senza penalità.

Camilla Sguazzero vince la seconda gara

La seconda prova della giornata, il CSI1* H125 in due fasi speciale, è stata vinta dalla 25enne comasca Camilla Sguazzero (a sinistra nella foto), che si allena a Padova.

In sella a Tsaar van de Nachtegaele, castrone belga del 2019, Sguazzero è stata l’unica dei 18 binomi al via a concludere con un doppio percorso netto, fermando il cronometro della seconda fase a 35”81.

Alle sue spalle si sono classificati due palermitani. Salvatore Cambria, con Norton de Kalvarie, ha ottenuto il secondo posto con una penalità per il tempo e un crono di 38”32. Terza Serena La Sorte, graduata dell’Esercito Italiano, con Destino dell’Esercito Italiano, cavallo MASAF del 2015: tre penalità per il tempo e 40”80.

La terza gara, riservata ai cavalli giovani di 6 anni, è stata invece vinta dal binomio belga formato da Frantz Ducci e Carlo MB Z.

In 37 nella prova CSI2* da 1,40 metri

La prima giornata prosegue con la gara a tempo delle 16.20, valida per il CSI2*. Sono 37 gli iscritti, tra i quali 11 stranieri.

Nell’elenco figurano due precedenti vincitori del Grand Prix Coppa degli Assi, la cui prossima edizione è in programma domenica 4 ottobre. Aurora Guaragno, vincitrice nel 2025, sarà in gara con Quattro VD Bisschop; Lorenzo Coreddu, vincitore nel 2023, monterà Boy Blue.

Tra gli altri italiani iscritti ci sono Bruno ed Elisa Chimirri, padre e figlia, Giacomo Bassi, i fratelli Luca e Simone Coata, Filippo Marco Bologni e Luca Maria Moneta.

Presenti anche i siciliani Giuseppe Carrabotta, impegnato con due cavalli, Gianluca Macchiarella e Dario Luigi Agosta.

Sette gare anche sabato e domenica

Internazionali di Sicilia e Coppa degli Assi sono organizzati dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’organizzazione si avvale del supporto tecnico di Fieracavalli e della collaborazione dell’Esercito Italiano.

Il programma prevede altre sette gare sabato e sette domenica. L’ingresso al campo ostacoli della Favorita è libero. Sono disponibili parcheggi gratuiti e navette di collegamento.

Nella foto: a sinistra Camilla Sguazzero, a destra Iolanda Licata.