Un pomeriggio di grande apprensione si è trasformato in un’operazione di salvataggio portata a termine con successo presso il molo situato nei pressi dei cantieri navali di Palermo. Erano circa le ore trascorse da poco quando è scattato l’allarme nella zona dell’Acquasanta, dove un uomo di sessant’anni è precipitato improvvisamente in acqua per cause che restano ancora da accertare con precisione.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente grazie alla segnalazione di alcuni presenti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunte tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate dalla presenza strategica del nucleo sommozzatori, fondamentale per le operazioni in uno specchio d’acqua caratterizzato dalla vicinanza alle strutture portuali e industriali.

Mentre le squadre di terra garantivano il coordinamento e la sicurezza dell’area, i sommozzatori si sono immersi riuscendo a individuare e recuperare il sessantenne in tempi brevi. L’uomo, visibilmente provato e in stato di shock, è stato messo in sicurezza e riportato sulla terraferma tra il sollievo dei testimoni.

Ad attenderlo sul molo era già presente il personale sanitario del 118, allertato simultaneamente alla sala operativa dei vigili del fuoco. Dopo una prima stabilizzazione sul posto, il naufrago è stato trasportato d’urgenza in ospedale per gli accertamenti necessari a escludere conseguenze legate all’ipotermia o a eventuali traumi riportati durante la caduta.