Intimidazione a un imprenditore a Misilmeri che sta eseguendo i lavori nell’area dell’impianto sportivo dedicato a Giovanni Aloisio a piano Stoppa. Gli operai hanno trovato la colla nei lucchetti.

L’impresa che sta eseguendo i lavori è dell’imprenditore edile Giusto Giordano. Sono stati chiamati i carabinieri che indagano. Nei mesi scorsi i mezzi della ditta hanno subito danneggiamenti a Casteldaccia. Anche in quel caso l’imprenditore ha presentato denuncia ai carabinieri.

L’imprenditore, non mi faccio intimorire

“Non mi faccio intimorire. Appena ho visto i lucchetti sigillati con la colla mi sono rivolto ai carabinieri di Misilmeri, come ho fatto in altri casi, che sono arrivati immediatamente e già sono a lavoro. Io continuo per la mia strada. Sono qui in caserma e sto presentando la denuncia”.

Lo dice Giusto Giordano imprenditore di Misilmeri che ha trovato la colla nei lucchetti nel cantiere in via Giovanni Aloisio. Già in passato i mezzi di lavoro di Giusto Giordano subito danneggiamenti anche a Casteldaccia.

“Si è vero e io ho sempre denunciato il tutto ai carabinieri – aggiunge Giordano – Mi auguro di no ma avverto questi signori pubblicamente visto che non li conosco che lo farò sempre: chiamare le Istituzioni per seguire il percorso di legalità e spero possa servire a migliorare la nostra terra”.

Il sindaco Rizzolo, vicini all’imprenditore

Solidarietà del sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo e l’amministrazione comunale all’imprenditore Giusto Giordano e alla sua azienda che questa mattina ha trovato i lucchetti bloccati dalla colla. Una chiara intimidazione condannata dal primo cittadino.

“Confermiamo la linea dura contro ogni forma di criminalità che non sarà mai accettata – dice il sindaco – Misilmeri merita sviluppo e il nostro comune sta crescendo grazie ai tanti cantieri aperti che stanno dando un volto nuovo alla nostra città consentendo a tanti operai di lavorare in modo onesto.

Misilmeri merita sviluppo, crescita, produttività ed è libera da ogni condizionamento mafioso e di sopraffazione criminale. Misilmeri sta con gli onesti e per questo staremo a fianco all’azienda giordano nella denuncia di questi gravi atti. Gli imprenditori onesti non devono sentirsi soli. Vinceremo contro chi tenta di intimorirci”.

(foto e video di Valentino Sucato)