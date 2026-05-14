Sono stati sette i lidi presi di mira dal racket la scorsa notte nel lungomare di Isola delle Femmine e Capaci. Almeno in due arrivati a bordo di uno scooter avrebbero posizionato le bottigliette di benzina con il biglietto con su scritto 5 mila euro.

Ci sarebbero delle immagini delle telecamere che avrebbero ripreso le fasi dell’intimidazione. A chiamare i carabinieri sono stati gli stessi gestori dei lidi.

Per domani pomeriggio è stata organizzata dall’amministrazione comunale una manifestazione alle 18.30, nel lungomare di Isola delle Femmine con partenza da viale Marino, per dire no alle estorsioni.

“Non c’è colore politico, non c’è schieramento, non ci sono fazioni – dicono dall’amministrazione – Tutti insieme marciamo lungo il nostro litorale per prendere le distanze da questi vili attacchi intimidatori e dimostrare vicinanza e sostegno ai nostri imprenditori”.