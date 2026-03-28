Nuova intimidazione nella zona di San Lorenzo a Palermo. Dopo i colpi di mitraglietta contro il deposito auto della Sicily By Car è stato preso di mira l’impianto di rifornimento Q8 in via Lanza di Scalea.

Una Fiat Panda rubata è stata messa dentro l’impianto di autolavaggio ed è stata incendiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i tecnici del nucleo Nbcr. Le indagini sono condotte dalla polizia.

L’intervento delle squadre antincendio ha evitato danni alle altre parti del distributore di benzina.