Intimidazione al sindaco di Vicari Antonio Miceli. Dietro la porta di casa il primo cittadino ha trovato un mazzo di crisantemi e dei lumini. Miceli è anche comandante della polizia municipale di Roccapalumba. Miceli ha presentato denuncia ai carabinieri. Il sindaco di Roccapalumba Benito Giunta ha espresso solidarietà dell’amministrazione.

Il sindaco di Vicari, non arretro di un millimetro

“Ho denunciato l’intimidazione ai carabinieri che stanno indagando. Mi dispiace per la comunità che rappresento ma non arretro di un millimetro dalle mie posizioni e dal mio pensiero contro la mafia peraltro esternate nell’ultimo consiglio comunale avvenuto il 29 ottobre”. Lo dice il sindaco di Vicari Antonio Miceli che ha trovato dietro la porta di casa lumini e crisantemi. L’ultimo consiglio comunale tra le questioni all’ordine del giorno c’era un bene sequestrato alla mafia. “Non ho al momento alcuna certezza – aggiunge il sindaco – ma quanto mi è successo potrebbe essere ricondotto alle pesanti dichiarazioni espresse in consiglio comunale”.

L’amministrazione di Roccapalumba, solidarietà al nostro comandante

“L’amministrazione di Roccapalumba esprime la più ferma condanna per il vile atto intimidatorio di matrice mafiosa perpetrato, ai danni del sindaco di Vicari Antonio Miceli.

Un gesto gravissimo, che offende non solo la persona del sindaco, ma la stragrande maggioranza della comunità vicarese, che si impegna nell’essere onesta, laboriosa e contraria a ogni forma di sopraffazione e violenza – dice il sindaco – Siamo profondamente amareggiati per quanto accaduto, ma al tempo stesso uniti e solidali al fianco del primo cittadino, uomo di grande integrità morale, esempio di correttezza, impegno e dedizione al bene comune.

Come amministratore e come cittadino, Antonio Miceli ha sempre agito con coraggio e trasparenza, ponendo al centro del suo operato la legalità, la giustizia e il rispetto delle istituzioni.

Siamo consapevoli che tale atto possa essere collegato alla sua fermezza nel voler ribadire la volontà di contrastare con determinazione ogni forma di condizionamento mafioso e ogni atteggiamento che possa anche solo indirettamente assecondarlo.

A nome dell’intera Amministrazione di Roccapalumba e della cittadinanza tutta, ribadiamo la nostra più sincera vicinanza e il nostro sostegno pieno e convinto ad Antonio Miceli, comandante della nostra polizia municipale”.

Tamajo: “Solidarietà al sindaco Miceli. Gesto vile, la Regione è al suo fianco”

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Vicari, Antonino Miceli, e alla sua famiglia, dopo la vile intimidazione avvenuta davanti alla loro abitazione.

Lascio immaginare lo smarrimento e la preoccupazione che un gesto come il ritrovamento di lumini e crisantemi possa provocare, soprattutto quando si tratta della prima intimidazione subita nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale.

Chi sceglie di amministrare la propria comunità lo fa con spirito di servizio, mettendosi in prima linea per affrontare i problemi reali dei cittadini. Colpirlo significa tentare di minare la democrazia alla base, nel luogo in cui essa nasce: i nostri comuni.

Confido pienamente nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura affinché si faccia chiarezza al più presto e siano individuati i responsabili di questo gesto meschino.

Sindaco Miceli, continui a lavorare con determinazione: non è solo. La Regione Siciliana è al suo fianco”. Lo dice l’assessore regionale Edy Tamajo.