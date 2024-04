“Esprimo piena solidarietà al giornalista Manlio Viola che da sempre svolge con correttezza e scrupolosità la sua professione. Sono certo che il vile danneggiamento della sua autovettura, purtroppo un episodio non isolato, non fermerà la sua ricerca della verità e continuerà, con la consueta fermezza, a raccontare le cronache siciliane. A lui la mia personale vicinanza”.

È la dichiarazione di solidarietà del deputato regionale di FDI Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, al direttore di Blogsicilia Manlio Viola, la cui vettura è stata oggetto di ripetuti atti vandalici.

La solidarietà della stampa parlamentare

La Stampa parlamentare siciliana esprime la propria solidarietà a Manlio Viola, direttore di BlogSicilia, per i danneggiamenti subiti alla sua auto. Condanniamo fermamente questi atti di violenza. Il collega Viola è un giornalista impegnato, scrupoloso e rispettato, il cui lavoro è cruciale all’interno della redazione di BlogSicilia. Chiediamo alle autorità competenti di indagare su questo incidente e di assicurare alla giustizia i responsabili di questi atti intollerabili.

Caronia: “Episodio che lascia basiti”

“Lascia basiti che un giornalista subisca tre danneggiamenti alla propria auto in 50 giorni e che non si venga a capo di chi si è reso responsabile di queste intimidazioni. Esprimo piena solidarietà al direttore di Blog Sicilia Manlio Viola, giornalista di grande esperienza e capacità, che mette al servizio della Sicilia il suo lavoro in maniera autorevole ed indipendente”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

La condanna della Dc

“La Democrazia Cristiana condanna fermamente gli atti di violenza e solidarizza con il giornalista Manlio Viola. Siamo sicuri che continuerà a portare avanti il suo lavoro nonostante le intimidazioni e le minacce. Auspichiamo che quanto prima le autorità competenti individuino e puniscano i responsabili degli atti vandalici che cercano di intimidire il valore della libertà di stampa. A Manlio Viola e a tutti i giornalisti che ogni giorno con sacrificio portano avanti il loro importante lavoro va il rispetto e l’apprezzamento di tutta la Democrazia Cristiana”. Lo dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC in Sicilia, in merito agli episodi di cui è stato vittima il giornalista Manlio Viola.

La vicinanza del Pd

“Esprimo al direttore di BlogSicilia Manlio Viola, giornalista che ha sempre svolto la sua professione con serietà e competenza, la piena solidarietà dopo che la sua autovettura è stata danneggiata più volte nelle ultime settimane. Si tratta di episodi sui quali, siamo certi, le autorità competenti si attiveranno per fare piena chiarezza”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.