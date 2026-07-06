Un tentativo di intrusione che viene letto come una forma di intimidazione. E’ avvenuto nella notte tra sabato e domenica quando ignoti hanno forzato e danneggiato le serrature del Centro di Politiche Giovanili territoriali della Zisa, la cui apertura era prevista per la giornata odierna.

A denunciare l’accaduto è l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli che ha postato anche in video sui social per mostrare l’accaduto.

“Un gesto grave che ha reso necessario l’intervento immediato per la messa in sicurezza dell’immobile e la sostituzione dei lucchetti cambiati con altri” dice Ferrandelli.

L’interervento di buonora

Questa mattina, alle 7,30, il personale comunale è intervenuto tempestivamente, attivando le procedure di ripristino con il supporto della Polizia Municipale, fa sapere l’assessore.

“Grazie al lavoro degli uffici e delle maestranze è stato possibile ripristinare le serrature e riacquisire il pieno possesso della struttura, consentendo la prosecuzione delle attività programmate sul territorio”.

In corso una azione di disturbo continua alle attività legate alle politiche giovanili

“Questo episodio si inserisce, per modalità e contesto, in un’azione di disturbo rispetto alle attività delle Politiche Giovanili, con il possibile intento di scoraggiare l’attivazione del Centro e ostacolarne l’accesso, anche attraverso segnali di evidente ostilità verso il lavoro dell’Amministrazione”.

Ferrandelli, che è già sotto scorta per altre vicende legate alle operazioni per liberare gli immobili pubblici dalle occupazioni abusive e restituirli a chi ne ha diritto manda un chiaro messaggio anche in questo caso “Non sarà un gesto di questo tipo a fermare il nostro impegno”.

“Continuiamo a lavorare per garantire ai giovani spazi di crescita, inclusione e legalità.

Con determinazione, ogni giorno” conclude l’assessore.

La modalità è la stessa utilizzata in altre circostanze per arginare il ritorno alla normalità delle attività svolte dal comune di Palermo nel territorio non solo nel settore dell’abitare sociale ma in tutti gli ambiti in cui si cerca di far rispettare le regole.