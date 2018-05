Indagini dei carabinieri del Radiomobile

Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato il fermo di Emanuele Pelli, 35 anni, il panettiere, che venerdì sera ha investito e ucciso Annamaria La Mantia, 62 anni, e Angela Merenda, 42 anni, madre e figlia a Palermo.

L’uomo ha confessato di avere investito le donne e di essere scappato per paura di essere assalito dai parenti e dai fedeli che lo stavano rincorrendo.

Le due donne sono state investite in via Fichidindia dopo avere partecipato ad una funzione nella chiesa evangelica in via Fichidindia.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Domani saranno celebrati i funerali nella chiesa evangelica “Dio con Noi”. Il corteo partirà alle 10 da via San Ciro dove abitavano le donne e raggiungeranno la chiesa in via Fichidindia.