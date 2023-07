L'incidente lo scorso 12 giugno

Era stata investita da un Suv in piazza Virgilio a Palermo il 12 giugno scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali. Aveva sbattuto la testa e non si è mai ripresa. È morta oggi nell’ospedale Civico Rosalia Zangara, 87 anni. La salma è stata sequestrata per l’autopsia.

Incidenti gravi in aumento

Purtroppo gli incidenti gravi e spesso con esito mortale sono in aumento in Sicilia. La promozione della sicurezza stradale e l ‘importanza di adottare comportamenti corretti e rispettosi delle regole della strada per una guida responsabile sono stati alcuni fra gli argomenti al centro dell’incontro “Incidenti stradali, l’importanza della prevenzione” che si è svolto a Villa Magnisi a Palermo. Un’iniziativa promossa dagli assessorati alle Infrastrutture e Mobilità, alla Salute e all’Istruzione della Regione Siciliana proprio per incrementare la prevenzione e sensibilizzare in questa direzione.

Gli incidenti stradali costituiscono una delle prime cause di morte. Per questo rappresentano un’emergenza di sanità pubblica sia per il forte impatto sulla salute delle persone coinvolte, sia per le conseguenze economiche

I dati del 2022, quasi 1.500 decessi

Nel 2022 sono stati segnalati 1.362 incidenti mortali con un totale di 1.489 decessi, in aumento rispettivamente del 7,8% e dell’11,1% rispetto al 2021: è quanto comunicato dalla Polizia Stradale, Specialità della polizia, sulla base delle analisi sulle attività svolte lo scorso anno. L’elevato numero di morti o di invalidità permanenti o temporanee che ne derivano riguarda principalmente la fascia di popolazione compresa tra i 15 e i 44 anni di età, ed è soprattutto sulla fascia giovanile che si è dibattuto, alla luce anche degli ultimi tragici eventi.

