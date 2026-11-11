La vittima dell’incidente di ieri sulla Palermo Mazara del Vallo è Gino Taormina, 85 anni, ex sindaco di Borgetto. Taormina è morto tra gli svincoli di Partinico e Balestrate investito da un’Opel Combo dopo essere sceso dalla sua Fiat Panda. Dolore a Borgetto.

Il dramma si è verificato al chilometro 38,100, nel tratto autostradale in direzione Mazara del Vallo. Come già ricostruito, l’uomo sarebbe sceso dalla propria automobile, rimasta ferma sulla corsia di emergenza, quando è stato investito violentemente da un furgone in transito. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono condotte della Polizia Stradale, Sono intervenuti i sanitari del 118, il personale Anas. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione per gli automobilisti diretti verso Mazara del Vallo.

Gino Taormina è conosciuto a Borgetto per il suo lungo impegno in politica. Nel corso degli anni aveva ricoperto diversi incarichi amministrativi, arrivando anche a ricoprire la carica di sindaco.

A esprimere il cordoglio istituzionale è stato il sindaco di Borgetto, Roberto Davì, che ha voluto rivolgere un messaggio di vicinanza ai familiari a nome dell’intera cittadinanza: «Gino è stato una figura storica del nostro paese e ha ricoperto in diverse occasioni ruoli amministrativi, ed anche la carica di sindaco di Borgetto. La sua scomparsa ci addolora profondamente».

Il primo cittadino ha quindi rivolto un pensiero a tutti i familiari: “A loro rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Va il nostro abbraccio in questo momento di dolore”.