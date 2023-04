E’ finito in ospedale investito dalla vettura guidata da due giovani che poco prima avevano tentato di rubargli l’auto. E’ successo in via Bandiera a Palermo.

Un giovane dopo avere parcheggiato l’auto si è accorto che poco dopo dentro la vettura c’erano due persone che stavano armeggiando sotto il volante per cercare di mettere in moto la sua Alfa Romeo.

Insieme ad altri amici è andato verso la vettura per cercare di evitare il furto dell’auto. I due non appena si sono visti scoperti sono usciti via e sono saliti su un’altra auto con cui erano arrivati. La vittima ha cercato di raggiungerli per bloccarli ma i due ladri non appena hanno messo in moto sono riusciti a fuggire.

Prima di scappare il passeggero ha aperto lo sportello e ha colpito in pieno il giovane che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per essere medicato. Le indagini sono condotte dalla polizia che attraverso i sistemi di videosorveglianza sta cercando di risalire ai ladri.