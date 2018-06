Poste le basi per l’avvio di alcune importanti iniziative imprenditoriali

Sicilia nel mirino di grandi investitori stranieri che vedono nell’Isola un potenziale di sviluppo enorme. I vertici di Essel Group Middle East, nei giorni scorsi, sono stati a Palermo, invitati nell’ambito delle iniziative di promozione del territorio avviate dalla sede siciliana di Lexia Avvocati (studio legale presente, oltre che a Palermo, a Roma, Milano, Londra e Skopje), guidata dall’avvocato Alessandro Dagnino, per incontri d’affari.

Essel Group Middle East è la divisione mediorientale, con sede a Dubai, di Essel Group, conglomerato multinazionale indiano basato a Nuova Delhi, del valore di 20 miliardi di dollari, attivo, con 145.000 dipendenti, in numerosi settori tra cui petrolio, energia, educazione, media, finanza. Della delegazione hanno fatto parte Punkaj Gupta e Gagan Goel, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di Essel Group Middle East, e Ajay Arora, amministratore delegato di Morgan Gatsby, banca d’investimento di proprietà del gruppo Essel Middle East.

Un primo incontro gli imprenditori indiani lo hanno avuto in Confcommercio Palermo, dove sono stati accolti dalla presidente Patrizia Di Dio, che ha presentato alcune imprese associate, interessate a espandere la loro attività nel mercato internazionale.

“I vertici di Essel Group Middle East – spiega l’avvocato Alessandro Dagnino – hanno accettato il nostro invito a visitare il capoluogo allo scopo di valutare le numerose opportunità di investimento attualmente presenti in Sicilia. Stiamo registrando negli ultimi tempi un grande interesse per la Sicilia – sottolinea Dagnino – da parte di grandi investitori esteri, anche grazie al nuovo regime fiscale agevolato che consente agli stranieri che trasferiscono la residenza in Italia di pagare un’imposta sostituiva dell’Irpef di 100.000 euro l’anno per quindici anni. Crediamo, inoltre, che il nuovo fermento artistico e culturale che ha negli ultimi mesi ha posto la Sicilia sotto i riflettori, possa consentire all’Isola di conquistare una nuova centralità economica”.

Diversi operatori siciliani attivi nei settori agroalimentare, energetico, delle startup innovative, della moda, del turismo hanno inoltre partecipato ad un incontro con amministratore delegato e direttore generale di Essel Group Middle East. Gli imprenditori indiani sono stati, inoltre, ricevuti dai vertici di alcune delle principali autorità cittadine e regionali e del consorzio Arca, incubatore di startup dell’Università di Palermo. Al termine dei numerosi incontri bilaterali sono state poste le basi per l’avvio di alcune importanti iniziative imprenditoriali, che al momento però restano “top secret”.