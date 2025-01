Pubblico in visibilio e giuria incantata dal favarese Pino Minio per la performance a “Io Canto Senior”. Al nuovo programma musicale di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, si sono susseguiti una serie di talenti che non sono passati inosservati, tra questi, il siciliano che, in duetto con Lola Ponce ha interpretato il brano “Up where we belong” di Joe Cocker e Jennifer Warnes. Minio ha dimostrato di avere non solo talento, ma anche un carisma capace di coinvolgere chiunque lo ascolti.

La serata musicale

La serata è stata caratterizzata da emozioni forti e colpi di scena, ma il momento clou è arrivato con l’interpretazione di “You Are So Beautiful” di Joe Cocker. La sua voce calda e avvolgente ha saputo trasmettere la profondità e l’intensità di un brano che ha segnato generazioni, conquistando così i cuori degli spettatori e dei membri della giuria, composta da nomi illustri come Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Le loro valutazioni eccellenti hanno confermato la qualità dell’esibizione di Minio (Dirigente generale dell’Accademia Palladium e appassionato di musica), che si è guadagnato un posto nella prossima puntata.

L’intesa tra Minio e Lola Ponce

Ma l’incanto non si è fermato qui. Pino Minio ha regalato al pubblico un emozionante duetto con la celebre artista Lola Ponce, esibendosi sulle note di “Up Where We Belong”, un classico di Joe Cocker e Jennifer Warnes. L’intesa tra i due artisti ha creato un’atmosfera magica, rendendo questa performance un momento indimenticabile per tutti i presenti.

Gli elogi di Jerry Scotti

Oltre alla sua straordinaria voce, Minio ha portato sul palco anche il suo forte attaccamento alle radici. Durante la serata, Gerry Scotti ha mostrato interesse per Joppolo Giancaxio, il piccolo paese dell’Agrigentino dove vive Minio. Questo scambio ha offerto l’opportunità di mettere in luce il valore della provincia siciliana e l’importanza della cultura locale, un tema molto caro all’artista.

