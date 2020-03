i Sansoni

Federico (Sansone, il fratello più giovane del duo comico I Sansoni) sta portando la spesa in casa, la sua ragazza (Jamira Russello) sta parcheggiando l’auto, o almeno quella è l’intenzione. Perché non appena Federico si accorge di quello che la sua fidanzata sta facendo, il suo istinto maschilista interviene per fermarla: del resto, “si sa, donna al volante, pericolo costante”. Peccato che non appena salito alla guida, Federico fa retromarcia e prende in pieno un palo.

È questo (letteralmente) l’incidente comico da cui parte Io non sono maschilista, però…, il nuovo video a sfondo sociale firmato dal duo comico palermitano I Sansoni, disponibile sugli account ufficiali Facebook e YouTube degli artisti. Il cortometraggio, diretto dal regista Marco Maria Correnti (Il processo a Chinnici, Chilometro 32) e scritto con l’autore Tancredi Bua, è stato prodotto da Atom, Inc., realizzato nell’ambito del progetto Ricordati chi sei, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, promosso dalla Cooperativa 3P (Padre Pino Puglisi), dal Consorzio Tartaruga e dall’Unione degli Assessorati, con il supporto tecnico di Wordmage Srl.

“Nel video – spiega Fabrizio, il maggiore dei due fratelli – Federico è il classico maschilista che, ammettendo di esserlo, pensa di aver risolto il problema. Un po’ come la “razzista” Stefania Blandeburgo che apriva Io non sono razzista, però… proprio con quell’ammissione e pensava, quindi, di potersi permettere poi atteggiamenti razzisti”.

“Il video – commenta invece Federico – parte dall’idea che la violenza è costruita sulla tolleranza. Oggi è una battuta o un atteggiamento maschilista, domani può essere un vero atto di violenza. Tolleri oggi, tolleri domani, si alza la soglia della cosiddetta “normalità” e la donna smette di ritenere sbagliato un comportamento violento nei suoi confronti. Sino a quando non si riterrà lei stessa sbagliata”.



“Abbiamo voluto coinvolgere I Sansoni – spiega la coordinatrice del progetto Ricordati chi sei, Carmela Sorrentino, della Cooperativa sociale 3P – per far arrivare il messaggio della nostra campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere a un pubblico ampio e anche giovane. In un modo diverso rispetto a tante altre campagne di sensibilizzazione. Facendo leva sul talento dei Sansoni e sul loro impegno sociale e social vogliamo arrivare, anche tramite l’ironia, al cuore delle persone”.