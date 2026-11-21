Le nuove sfide dell’editoria tra innovazione, lettura e tecnologia

Cultura, innovazione e protagonismo giovanile si incontrano nel cuore del centro storico di Palermo. Sabato 21 novembre l’archivio storico comunale ospiterà l’evento conclusivo di “Io sono Energia – Laboratori di cittadinanza attiva, arte e partecipazione giovanile nei quartieri di Palermo”, il progetto promosso da E.C.U. – European Culture University Ets che, nelle ultime settimane, ha coinvolto studenti, associazioni e giovani dei quartieri cittadini in un articolato percorso di crescita, confronto e inclusione.

Il valore della partecipazione e della cittadinanza attiva

L’appuntamento, in programma dalle ore 15.30 in via Maqueda, rappresenta il momento culminante di un’esperienza che ha attraversato diverse realtà urbane, da Brancaccio a Bonagia, passando per lo ZEN-San Filippo Neri e il centro storico, mettendo al centro il valore della partecipazione e della cittadinanza attiva come strumenti di sviluppo sociale e culturale.

Il convegno “Editoria, lettura e intelligenza artificiale – Trasformazioni culturali e scientifiche”

Cuore della manifestazione sarà il convegno dal titolo “Editoria, lettura e intelligenza artificiale – Trasformazioni culturali e scientifiche”, occasione di confronto tra esponenti del mondo accademico, dell’informazione e della comunicazione sulle profonde trasformazioni che le nuove tecnologie stanno producendo nella diffusione della conoscenza e nella produzione dei contenuti culturali.

Docenti, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni fra gli ospiti

Tra gli ospiti attesi figurano la professoressa Luisa Amenta, prorettrice dell’Università degli Studi di Palermo, il vicedirettore nazionale della TGR Rai Roberto Gueli, il docente universitario Marco Giacalone, il giornalista e direttore dell’Ufficio stampa ERSU Palermo Dario Matranga, lo scrittore ed esperto di comunicazione Massimo Cappanera e Francesco Panasci, ideatore del progetto e presidente di E.C.U. Il confronto sarà arricchito dalla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni cittadine, tra cui gli assessori comunali Antonio Rini, Alessandro Anello, Fabrizio Ferrandelli e Mimma Calabrò, chiamati a riflettere sul rapporto tra innovazione, cultura e sviluppo del territorio. L’iniziativa punta a restituire alla città i risultati di un percorso che ha visto i giovani protagonisti di laboratori, attività artistiche e momenti di confronto, valorizzando la partecipazione come leva per costruire comunità più inclusive e consapevoli. A chiudere la giornata, intorno alle 17, sarà il concerto degli Alenfado, formazione musicale che fonde suggestioni portoghesi e siciliane, simbolo di un dialogo culturale che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Una occasione per riflettere sulle sfide del presente e sulle opportunità che tecnologia, cultura e giovani energie possono offrire alla Palermo di domani.