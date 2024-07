la versione della marchesa

Avevo dato io il permesso agli organizzatori, che sono anche miei nipoti, di girare un video sull’isolotto di famiglia, Isola delle Femmine. Il video doveva essere un ricordo del loro compleanno e uno spot promozionale della proprietà che è in vendita. Sulla vicenda sono state scritte delle sciocchezze. Isola delle Femmine non è una riserva integrale, ma una riserva orientata. Una differenza che incide sui vincoli”. Lo dice la marchesa Paola Pilo Bacci, proprietaria dell’isola sulla quale, sabato scorso, due fratelli secondo gli investigatori, hanno organizzato un party non autorizzato.

Le indagini e la difesa degli organizzatori

I due, entrambi medici, identificati dalla Finanza insieme agli ospiti, si sono difesi sostenendo di essere stati autorizzati dalla Pilo a girare un video pubblicitario delle bellezze dell’isola. Il caso, dopo la denuncia della Finanza, è finito in Procura. La marchesa è certa che la vicenda sia stata ingigantita dalla Lipu, che gestisce la riserva, e nega che siano stati lasciati rifiuti. La proprietà è in vendita per un milione e 650mila euro.

Giornate di volontariato internazionale nella Riserva

Intanto alla Riserva di Isola delle Femmine assieme a LIPU e Informagiovani arrivano i volontari del Corpo europeo di solidarietà. Si svolgerà sabato mattina la conferenza stampa di presentazione delle attività di volontariato internazionale realizzate anche quest’anno, come avviene ormai da oltre 15 anni, nella Riserva Naturale Orientata di Isola delle Femmine grazie alla collaborazione fra la Lipu, Ente gestore, e Associazione Informagiovani.

I campi di volontariato estivi

Con il supporto del Corpo europeo di solidarietà, si svolgeranno a luglio e ad agosto diversi “campi di volontariato” che impegnano ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa nelle attività di pulizia e manutenzione e miglioramento del verde nella piccola riserva del palermitano.

