A trovarla i familiari, non c’è stato nulla da fare. La ragazza si sarebbe tolta la vita

Una giovane trovata morta nella sua abitazione a Isola delle Femmine. La terribile scoperta fatta dai familiari appena rientrati in casa. Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine ma per la ragazza non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere. Pare che si sia tolta la vita, accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

Soccorsi immediati

Sul posto in pochi minuti è giunta un’ambulanza del 118. I sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 26enne. Secondo quanto raccontati dai familiari della vittima erano appena rientrati a casa ed hanno trovato il corpo senza vita della giovane. Tutti in stato di shock e in lacrime hanno raccontato la tragedia. Sono stati anche sentiti dai militari dell’Arma per provare a capire i motivi che avrebbe spinto la ragazza a farla finita.

Grande apprensione anche a Partinico

In queste ore nella vicina Partinico si stanno vivendo attimi di grande apprensione per un’altra giovane. Ancora nessuna traccia di Debora Platano, la giovane di Partinico scomparsa da tre giorni che avrebbe dato vita ad un allontanamento volontario. Questa al momento la pista dei carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei familiari della ragazza di 29 anni che da tre giorni ha fatto perdere di sé ogni traccia. Da parte degli inquirenti massima discrezione, i motivi di questo allontanamento non vengono resi noti. I familiari restano in grande apprensione per via delle precarie condizioni di salute della giovane.

La necessità dei farmaci

“Mia sorella ha bisogno dei medicinali per restare in vita – ha scritto attraverso i social il fratello della 29enne lanciando un appello -. Se la vedete contattate immediatamente i carabinieri di Partinico. Per favore aiutateci”. I carabinieri hanno iniziato le ricerche tra Partinico, Balestrate e Alcamo. Ma resta di fondi il fatto che Debora sia andata via di casa volontariamente, al momento non ci sono altri elementi che fanno pensare ad altre ipotesi. Secondo quanto detto sempre dai familiari la 29enne avrebbe anche una piccola invalidità ed avrebbe bisogno di farmaci salvavita.

