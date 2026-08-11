Garantire la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori e scongiurare aumenti tariffari che possano gravare su cittadini e turisti. È il duplice obiettivo delle due delibere presentate dall’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, approvate oggi dalla giunta regionale.

Le dichiarazioni del Presidente della Regione

«Dopo l’intervento tempestivo di ieri, in accordo con le compagnie navali – dichiara il presidente della Regione Renato Schifani – per fermare gli aumenti immediati sulle corse di competenza ministeriale, oggi diamo concretezza agli impegni presi, mettendo a disposizione le risorse necessarie per garantire l’equilibrio economico dei servizi senza trasferire i maggiori costi sugli utenti. È una scelta che tutela il diritto alla mobilità delle comunità delle isole minori, ma anche la competitività e l’attrattività turistica della Sicilia».

Le compensazioni per il trasporto marittimo dei passeggeri

La prima delibera riguarda le compensazioni dovute dalla Regione a Liberty Lines per il trasporto marittimo di passeggeri con unità veloci. Dalla verifica dell’equilibrio economico-finanziario è emersa una sotto-compensazione di 8,23 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Per venire incontro alle esigenze di liquidità della compagnia, legate ai rincari del carburante, la Regione ha disposto il pagamento delle compensazioni con cadenza trimestrale anziché annuale.

Le dichiarazioni dell’assessore alla mobilità Aricò

«Agiamo con senso di responsabilità – sottolinea Aricò – mettendo al primo posto le esigenze delle comunità delle nostre isole, dei pendolari e di tutti coloro che ogni giorno fanno affidamento su questi collegamenti. Stiamo lavorando per garantire continuità e qualità a un servizio essenziale, intervenendo direttamente anche quando le criticità nascono a livello nazionale. Le tariffe regionali, dal giorno del nostro insediamento, non hanno mai subito aumenti. Per questo riteniamo necessario poter gestire in modo ancora più diretto i servizi marittimi e auspichiamo che la competenza venga trasferita totalmente alla Regione».

Nuova convenzione tra Ministero e Società di navigazione siciliana

La seconda delibera autorizza l’assessorato guidato da Aricò a proseguire nell’iter per una nuova convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Società di navigazione siciliana S.p.A., che consentirà il trasferimento alla Regione – dal 10 ottobre 2027 – anche dei servizi marittimi oggi di competenza ministeriale, ad eccezione delle tratte per Ustica e Eolie-Napoli. L’operazione comporterà un costo aggiuntivo di 2,3 milioni di euro per il 2027.

D’intesa con l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, Aricò ha inoltre firmato un decreto che autorizza la gratuità delle tratte per il personale del servizio di emergenza-urgenza Seus 118.