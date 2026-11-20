Il 20 novembre l’Istituto Comprensivo Cassarà-Guida di Partinico ha celebrato la 24ª Sagra dell’Olio, che si è svolta nel plesso Mirto – Danilo Dolci. L’appuntamento, ormai tradizionale per la scuola, ha riportato al centro dell’attenzione una delle colture più radicate nella storia e nell’identità del territorio.







Un progetto per custodire le tradizioni

L’iniziativa vuole valorizzare le tradizioni locali e avvicinare i più piccoli alla cultura dell’ulivo, alla raccolta delle olive e alla produzione dell’olio. Dietro ogni passaggio c’è un patrimonio di saperi, gesti e valori che appartengono alla comunità e che la scuola intende custodire e tramandare alle nuove generazioni.

Un viaggio tra passato e futuro

Attraverso esperienze, laboratori e momenti di condivisione, i bambini sono stati protagonisti di un percorso tra passato e futuro. Hanno imparato a conoscere e a rispettare la natura, a riscoprire le proprie radici e a riconoscere il valore delle ricchezze della loro terra.

Gli alunni sul palco

A rendere ancora più speciale la giornata sono stati gli stessi alunni, che si sono esibiti con canti, poesie, racconti e scenette. Con creatività ed entusiasmo hanno dato voce alla cultura e alle tradizioni del territorio, trasformando la festa in un momento di partecipazione collettiva.

Scuola, territorio e comunità

La Sagra dell’Olio si conferma così un’occasione preziosa per imparare divertendosi e per rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità. Un modo concreto per far crescere i bambini nel rispetto dell’ambiente e nella consapevolezza delle proprie origini.