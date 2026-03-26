Al taglio del nastro il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Aristide Tamajo

È stata inaugurata questa mattina la nuova ala dell’Istituto comprensivo Cruillas, in via Salerno a Palermo. A tagliare il nastro il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, che hanno visitato il plesso completamente ristrutturato.

Gli spazi ospiteranno sei nuove aule per la scuola dell’infanzia, pronte ad accogliere circa 100 bambini.

Spazi rinnovati dopo anni di criticità

L’intervento segna un passaggio atteso dalla comunità scolastica. Negli anni scorsi l’edificio aveva mostrato problemi evidenti, con infiltrazioni dal soffitto che avevano compromesso l’utilizzo di alcune aree. I lavori, avviati lo scorso ottobre, hanno riguardato il rifacimento della copertura e il risanamento degli intonaci.

Le opere sono state finanziate con fondi comunali, all’interno dell’accordo quadro attivo per la manutenzione degli edifici scolastici cittadini.

Oggi il plesso si presenta con ambienti più sicuri e funzionali, pensati per rispondere alle esigenze dei più piccoli e del personale educativo.

Il piano per l’edilizia scolastica

Durante l’inaugurazione, il sindaco Roberto Lagalla ha richiamato la strategia più ampia dell’amministrazione: “Prosegue con concretezza il nostro impegno per l’edilizia scolastica. La riqualificazione del plesso Cruillas rappresenta un tassello importante di un piano più ampio che in questi anni punta ad aumentare i posti disponibili nella scuola dell’infanzia e negli asili nido. Il nostro obiettivo è garantire a tutte le famiglie strutture sicure, moderne e adeguate alle esigenze educative dei più piccoli”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, che ha sottolineato il valore degli ambienti educativi: “Questo intervento – ha aggiunto l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo – conferma l’attenzione dell’amministrazione verso la qualità degli ambienti scolastici. Stiamo portando avanti numerosi lavori in tutta la città per rendere gli spazi sempre più accoglienti e confortevoli, oltre che sicuri, e per ampliare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità”.

Le dichiarazioni evidenziano un doppio obiettivo: migliorare la sicurezza degli edifici e rendere le scuole luoghi più vivibili, capaci di sostenere la crescita educativa.

La riapertura della nuova ala del Cruillas ha un impatto diretto sul quartiere. Più aule significano più posti disponibili e una riduzione delle liste d’attesa nella scuola dell’infanzia, tema molto sentito a Palermo.

L’intervento restituisce anche fiducia alla comunità scolastica. Dopo anni segnati da criticità strutturali, famiglie e insegnanti tornano a disporre di ambienti adeguati, in linea con gli standard richiesti.

Il caso del Cruillas non resta isolato. L’amministrazione comunale ha avviato diversi cantieri in città, con l’obiettivo di rinnovare edifici datati e aumentare l’offerta educativa. In questo quadro, ogni intervento contribuisce a ridisegnare il sistema scolastico locale, con attenzione alla prima infanzia.