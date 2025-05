Italgas e Siciliacque sbarcano all’Istituto Gonzaga di Palermo ma il motivo è solo una attività di orientamento. Al centro del dibattito con gli studenti c’è una figura professionale che le nuove generazioni devono imparare a conoscere visto che il mondo del lavoro cambia ad una velocità enorme rispetto al passato.

Il legale d’azienda

Cosa fa il legale d’azienda? È questa la domanda attorno alla quale gli studenti del liceo Gonzaga di Palermo si sono confrontati con la direzione legale di Italgas – rappresentata da Camilla Dejana, Manuela Fabrizi e Stefania D’Agnelli – e la responsabile dell’ufficio legale di Siciliacque Giovanna Stagno d’Alcontres. All’incontro, organizzato ieri nell’ambito del programma “IGLegal4Future”, hanno partecipato una ottantina di alunni che frequentano il quarto e quinto anno del Classico, dello Scientifico, degli indirizzi Sportivo e Stem, che a breve si apprestano a compiere una delle scelte più importanti del loro percorso formativo: l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

I ragazzi esplorano il mondo del lavoro legale specializzato

I ragazzi – alla presenza della loro docente di Diritto, la professoressa Serena Vacante – hanno avuto la possibilità di esplorare il lavoro di un legale d’azienda, interagendo direttamente con gli esperti del team legale di Italgas e della sua controllata Siciliacque. Una lezione tutt’altro che cattedratica, dove si è discusso non solo di cosa si occupa un legale (dalla consulenza strategica al business alla gestione delle controversie), ma anche degli strumenti innovativi che oggi usa per evitare attività ripetitive e risparmiare tempo, come l’applicazione dell’Intelligenza artificiale ai contenziosi generali e alla verbalizzazione delle riunioni degli organi societari.

Si tratta di strumenti che non sostituiscono il lavoro del legale ma servono a semplificare certi processi aziendali. Concetto più volte puntualizzato dagli esperti della direzione legale di Italgas per ribadire che lo studio è fatica e l’acquisizione delle conoscenze è fondamentale per affrontare le sfide del futuro.