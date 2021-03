Una serie di eventi formativi tematici

Sette rassegne del designo per la promozione della creatività

Valorizzazione di realtà produttive e maestranze di qualità in ogni settore

Palermo con Daniela Brignone per I Design

C’è anche Palermo nelle sette rassegne di design fanno rete per promuovere la creatività, l’industria e l’artigianato italiani ricchi di storia, specificità locali, realtà produttive e maestranze di qualità in ogni settore: dal tessile all’arredamento, dall’oggettistica alla moda, alle nuove tecnologie.

“Italian Design weeks”

Nasce con questa finalità “Italian Design weeks”, il network lanciato a fine 2019, consolidato lo scorso anno durante il lockdown e adesso pronto a partire e presentarsi al pubblico con un sito, una pagina Instagram e un lungo calendario di eventi online e in presenza da Nord a Sud per tutto il 2021. Un modo per promuovere attraverso il format “design week”, riconosciuto internazionalmente, le peculiarità creative, commerciali, produttive dei vari territori italiani ed attivare scambi internazionali.

All’evento parteciperà rappresentando Palermo Daniela Brignone per I Design. “Si tratta – dice la curatrice di I-design Palermo Daniela Brignone – di un passo importante per le design weeks italiane e anche per la nostra regione. Uno strumento per rafforzare il design italiano creando, al contempo, per gli appassionati un itinerario di scoperta delle città e dei luoghi, spesso inediti, che ospitano le weeks: dal Friuli alla Sicilia”.

I-design nasce a Palermo nel 2012 con l’intento di valorizzare le risorse produttive locali, la tradizione manifatturiera e la territorialità, per generare occasioni di scambio di know how e di confronto con le realtà nazionali e internazionali. Ogni edizione è strutturata in una serie di eventi formativi tematici, incontri con esperti, mostre, installazioni, presentazioni di libri, conferenze che esaltano il design storico e contemporaneo, che offrono nuovi spunti e aggiornamenti sulle tendenze in atto nel settore, esplorare nuovi linguaggi e coinvolgere i giovani, anche attraverso le collaborazioni con istituzioni accademiche.