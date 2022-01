l'intervista al 55enne divenuto popolare

“Il talento è una energia che ti scorre nelle vene. Una specie di fuoco, di passione che non puoi fare altro che assecondare”. Lo dice a BlogSicilia Giuseppe Pecoraro, palermitano che ha conquistato il pubblico di Italia’s Got Talent, il programma televisivo di Sky giunto alla dodicesima edizione.

Ma Giuseppe, soprattutto, ha ottenuto il “sì” dei quattro componenti della giuria: Frank Matano, Mara Maionchi, Elio e Federica Pellegrini, per i quali si è rivelato una vera e propria sorpresa.

Chi è Giuseppe Pecoraro

Palermitano doc, Giuseppe Pecoraro ha 55 anni e fa il portiere presso una società di vigilanza privata.

Sposato con Eleonora, che definisce “una moglie stupenda”, proviene da una grande e bella famiglia.

“La partecipazione alle audizioni del programma – racconta – è nata come un gioco. Devo ringraziare mia nipote, Claudia Pecoraro, che mi ha molto incoraggiato a fare questa esperienza. Oggi molte persone mi hanno riconosciuto per strada, sono davvero grato e felice per tutto questo. Ancora non ci credo!“.

La passione per il ballo

Giuseppe si è esibito ballando e mostrando la sua personalissima tecnica che definisce “stile libero”.

“E’ un misto – spiega – di break dance e robot dance, ed anche un omaggio al modo in cui ballava Michael Jackson, che ho sempre amato, sin da quando avevo 15 anni”.

La passione di Giuseppe per il ballo, infatti, ha origini antiche. “Ho sempre ballato – racconta – ma ci tengo a precisare che sono un autodidatta. Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di frequentare una scuola di ballo.

Ho sempre ballato in casa, davanti allo specchio, perfezionando nel tempo la mia tecnica.

Ho partecipato, da adolescente, a qualche esibizione a Palermo in occasione del Carnevale, ho vinto anche un paio di premi.

Quando ero ragazzino ballavo soprattutto per mio padre, che era un amico più che un genitore. Ci amavamo moltissimo, e quando mi vedeva ballare era felicissimo. Poi mio padre si è ammalato di cancro ed è morto, per me è stata una grave perdita. Per anni non ho più ballato, ero in lutto. Ballare senza mio padre non era la stessa cosa”.

La popolarità su Tik Tok e Instragram

Circa 4 anni fa Giuseppe, invogliato dai parenti, ricomincia a ballare. Con l’aiuto della nipote apre un profilo su Tik Tok e Instagram, dove pubblica i video delle sue esibizioni. Con stupore si accorge che tanta gente inizia a seguirlo e a scrivergli per complimentarsi con lui. “Non avrei mai immaginato di diventare popolare” – dice – “ho conosciuto sui social tante persone che mi hanno detto che ho talento”.

L’opinione dei giudici del programma

Talento che gli è stato riconosciuto anche dai severissimi giudici di Italia’s Got Talent.

Federica Pellegrini ha esclamato: “Bravissimo davvero, non ce lo aspettavamo”. Elio ha detto: “Sei ipnotico, ti avrei guardato per ore”. Frank Matano ha osservato: “Giuseppe, quando ti ho visto entrare avevo il pregiudizio del signore di mezza età che balla malissimo e si ostina ad andare in discoteca. A te dico che devi assolutamente andare a ballare”. Mara Maionchi ha ironizzato sui “movimenti de panza e di bacino” di Giuseppe che adesso si gode la sua popolarità.

“Non immaginavo – dice ancora – di fare un performance così apprezzata. Il giorno delle audizioni ero molto stanco, avevo lavorato la notte precedente e poi ero andato in fretta e furia a prendere l’aereo per Roma. Però, quando mi sono trovato davanti alla giuria, ho sentito una energia inimmaginabile. Così ho ballato meglio che potevo, ed è andato tutto alla grande”.

Pronto a dare il 100 per cento

Giuseppe spera adesso che la sua esperienza a Italia’s Got Talent possa proseguire. “Sono in attesa di una chiamata dalla produzione del programma”, conclude ma con una promessa: “Darò il 100 per cento, il mio sogno è quello di accedere alla finale. Lo devo a me stesso, e a tutti i miei amici e parenti, loro sono quasi più felici di me!”.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DI GIUSEPPE PECORARO