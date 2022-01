ha partecipato al talent show "tali e quali"

Ha saputo trasmettere tantissime emozioni al pubblico presente in studio e a quello televisivo Ivano Passarello, palermitano che ieri sera ha preso parte alla seconda puntata di “Tali e Quali”, il talent show condotto da Carlo Conti su Rai 1 in prima serata, nel quale persone comuni si esibiscono nei panni di grandi interpreti musicali.

Ivano Passarello è stato Vasco Rossi, il rocker di Zocca.

La giuria e il programma

“Tali e Quali” ha visto sfidarsi 11 protagonisti/concorrenti davanti alla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Cinque in tutto le puntate del programma: in occasione dell’ultima, si sfideranno i vincitori delle quattro puntate precedenti. Ivano Passarello non si è aggiudicato la vittoria ma ha conquistato quanti hanno assistito alla sua esibizione, collocandosi al 5° posto della classifica di ieri sera con 48 punti.

Chi è Ivano Passarello

Palermitano, come detto, Ivano Passarello la mattina, come tanti lavoratori, si sveglia all’alba per installare impianti di sicurezza in aziende pubbliche o private. La sera, da tanti anni, si trasforma sul palco e per il pubblico in Vasco Rossi, il suo grande mito.

“La passione per Vasco – ha detto – nasce da fan. Vengo da una famiglia di musicisti, sono cresciuto giocando con gli strumenti musicali”. Una grande storia d’amore quella tra Ivano e la musica dunque.

Nel passato di Ivano, leader della band “Colpa d’Alfredo Vasco Rossi tribute band”, anche la conduzione di un programma radiofonico di musica rock tramite il quale ha conosciuto la moglie.

“Mi sono innamorata prima di tutto della sua voce”, ha detto la donna.

L’esibizione

Ivano Passarello ha portato in tv il bellissimo brano “Come nelle favole”. Grande l’entusiasmo dei giurati che hanno parlato di una postura perfetta, di una vocalità ottima, come la gestualità tanto simile a quella del Vasco nazionale al quale Ivano somiglia molto. La sua forte anima rock gli ha permesso di entrare senza difficoltà nel personaggio, riproponendo anche l’accento emiliano di Vasco.

Una officina musicale

Ivano ha anche il merito di aver fondato dieci anni fa un’officina musicale, una associazione che scopre nuovi talenti. Si tratta della “Rock show eventi”, che da due anni è diventata una scuola di musica in via Ammiraglio Thaon di Revel a Palermo. Ma Ivano non si ferma qui. A febbraio uscirà il suo primo singolo inedito, preludio a un album, intitolato “State bene voi…che a me ci penso io”.