il campione ha partecipato a due puntata del programma di italia 1

“Grazie, non ho mai avuto un diploma. Finalmente ce l’ho fatta”. E’ stato questo il commento di Totò Schillaci, l’ex bomber palermitano delle ‘notti magiche’ di Italia ’90, che ieri sera è stato “promosso” a Back to school, ed ha potuto stringere tra le mani con orgoglio il suo attestato di superamento dell’esame di quinta elementare.

Back to school e i ripetenti

Bach to school è il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino. A tornare tra i banchi di scuola sono celebri “ripetenti”, personaggi della tv, dello spettacolo e dello sport. Ieri è andata in onda in prima serata la quarta puntata del format. A sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare sono stati per l’appunto Totò Schillaci, che era stato “rimandato” nel corso della puntata della scorsa settimana, Antonella Elia, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta. Ad istruire i vip dodici “maestrini”, bambini tra i 7 e gli 11 anni.

Il campione ha chiesto clemenza

Il primo dei ripetenti a fare il suo esame di quinta elementare a Back to school è stato proprio Totò Schillaci.

Prima di sottoporsi al giudizio della commissione, formata da cinque autentici maestri elementari, il campione ha chiesto clemenza: “Ho studiato anche di notte – ha detto tra il serio e il faceto -. La mia scuola è stata la strada, anzi, io a scuola non ci sono mai andato. Abbiate un occhio di riguardo”.

L’esame di Totò Schillaci

L’esame di Totò Schillaci si è aperto con la materia di Italiano per la seconda volta. Pur non avendo superato brillantemente la prova, Schillaci ha mostrato grinta e tenacia. Poi, è stato interrogato in Storia, ed in particolar modo sull’homo sapiens, rispondendo anche in maniera approfondita. In seguito, la materia a sorpresa scelta dalla commissione: all’ex calciatore è toccato l’Inglese. Schillaci, seppur con qualche difficoltà di pronuncia, è riuscito a rispondere alle domande della maestra Greaves.

La promozione

Alla fine Schillaci, nonostante esitazioni ed incertezze, ha ottenuto la promozione. La commissione, nel giudizio finale, ha rimarcato “la determinazione e l’impegno del candidato”.

I rimandati

I rimandati che dovranno sostenere nuovamente l’esame a Back to school, il prossimo martedì, sono Antonella Elia ed Enzo Miccio.