il programma in onda questa sera su italia 1

Totò Schillaci, l’ex bomber di Italia ’90, che ci ha regalato tante “notti magiche” sarà tra i protagonisti della terza puntata di Back to School, che andrà in onda questa sera su Italia 1 in prima serata.

Schillaci ‘torna’ a scuola a 57 anni.

Back to school

Back to school è il nuovo format di Mediaset condotto da Nicola Savino. A partecipare vip che dovranno affrontare l’esame di quinta elementare sotto la guida dei loro ‘maestrini’, cioè dodici bambini dai 7 agli 11 anni.

Oltre a Schillaci, i ripetenti della puntata di oggi saranno Paola Caruso, Roberta Lanfranchi e Maria Teresa Ruta.

Inoltre, parteciperanno anche i “rimandati” della puntata precedente: Flavia Vento e Scintilla.

Nel cast del programma, 25 big della tv, della musica e dello sport.

I maestrini si occupano di preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame. Una commissione, composta da cinque veri maestri elementari, sottopone i ripetenti alla prova d’esame decidendo se promuoverli o rimandarli alla puntata successiva.

Italiano e storia per Totò Schillaci

Le materie scolastiche che Schillaci ha dovuto studiare sono italiano e storia, ma indipendentemente dall’esito del suo esame finale, la puntata si preannuncia tutta da ridere grazie alla simpatia del campione palermitano che di certo non si è tirato indietro accentando di mettersi alla prova ed entrando nel cast del programma.

“La strada è stata la mia scuola”

Ospite qualche giorno fa degli studi di Verissimo, alla conduttrice Silvia Toffanin, Totò Schillaci ha raccontato: “Quando ho accettato l’invito di Back to School sapevo a cosa andavo incontro. Ho fatto le elementari e le mia scuola è stata la strada. Avevo voglia di scappare, di sicuro avrei preferito battere un calcio di rigore”.

E ancora: “Mi sono trovato in questo programma, a parte la location molto bella, e poi tutti i professori davanti…c’è un’aria molto tesa. Avevo voglia di scappare. Ti giuro…avrei preferito battere un calcio di rigore”.

“Per me la scuola era irraggiungibile”

Nella vita reale, fuori dagli studi televisivi, Totò Schillaci non ha avuto con la scuola un rapporto idilliaco.

“Non c’era un buon rapporto tra me e la scuola – ha ammesso-. Io partivo da casa, dicevo ai miei genitori che andavo a scuola, poi mi fermavo a metà strada e giocavo a calcio. Per me la scuola era irraggiungibile. Non andavamo d’accordo”.