Gli esami non finiscono mai. Lo sanno bene i “ripetenti” di Back to School.

La terza puntata del nuovo programma di Italia 1, condotto da Nicola Savino, è andata in onda ieri in prima serata.

Tra i protagonisti, sei celebri ripetenti, anche il palermitano Totò Schillaci, l’ex bomber di Italia ’90 che è tornato tra i banchi di scuola a 57 anni.

Back to School

A fare nuovamente l’esame di quinta elementare sono stati Maria Teresa Ruta, Roberta Lanfranchi, Paola Caruso e per l’appunto Totò Schillaci, oltre ai due “rimandati” della puntata precedente, ovvero Flavia Vento e Scintilla.

Per mettersi in gioco, i ripetenti hanno frequentato un vero e proprio campus, dove ad accoglierli c’era il simpatico bidello siciliano Antonino.

A prepararli, nelle materie oggetti d’esame, dodici “maestrini”, bambini tra i 7 e gli 11 anni.

A valutare i ripetenti una commissione composta da cinque autentici maestri elementari.

“Invece di andare a scuola giocavo a calcio”

Particolarmente atteso l’esame di Totò Schillaci, che con la sua simpatia ha conquistato il pubblico da casa. Schillaci ha anche raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita da studente.

“Partivo da casa per andare a scuola – ha detto – ma a metà strada mi fermavo a giocare a calcio con i miei amici. La strada è stata la mia scuola”.

E in merito alla partecipazione al programma ha aggiunto: “Ho provato tanta emozione ma anche un po’ di terrore nel tornare a scuola”.

Il rapporto tra Schillaci e la scuola non è stato mai idilliaco. Lo ha confermato il campione: “Nella mia pagella i voti indicati erano tutti 1 e 2, sembrava la schedina del totocalcio”. E in merito alle sue difficoltà, soprattutto con l’Italiano, Schillaci ha ironizzato: “E’ uscito un nuovo modello di grammatica, è stata aggiornata. Ai miei tempi tutta questa grammatica non c’era!”.

L’esame di Totò Schillaci

Nonostante il suo impegno Totò Schillaci è stato rimandato. Dovrà sostenere nuovamente l’esame nella prossima puntata di Back to School, in onda martedì 25 gennaio.

Il campione, nonostante tutto, ha suscitato la grande ammirazione del suo maestrino Raffaele, felice di poter insegnare a un calciatore e della maestrina Giulia.

L’esame di Schillaci, però, non è stato brillante. Interrogato in Italiano e Arte (la materia a sorpresa scelta dalla commissione) ha fatto una serie di scivoloni.

Tante le domande che gli sono state poste, come gli aggettivi possessivi che Schillaci ha simpaticamente definito “particolarmente gelosi”. Si è poi passati all’esame di arte. Schillaci ha riconosciuto l’autore de La creazione di Adamo, Michelangelo naturalmente, ma le risposte successive sono state una serie di divertenti gaffe.

Dio è stato definito “un arcangelo” e Adamo “Gesù”.

Il giudizio della commissione

Infine è arrivato il giudizio della commissione: la stessa ha riconosciuto l’impegno di Schillaci, ed il suo “coraggio nel presentarsi che è senza dubbio una nota di merito”. “Tuttavia – hanno osservato i maestri – alcune carenze sono evidenti ed il giudizio non può che essere incerto”. Questi i motivi che hanno portato Schillaci ad essere rimandato. Il campione dovrà studiare per altri sette giorni e partecipare alla quarta puntata del programma che si preannuncia già piacevole.