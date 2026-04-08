La società Italo Belga ha impugnato al Tar di Palermo i bandi della Regione Siciliana firmati dall’assessore regionale al Territorio Giusy Savarino per l’assegnazione con concessioni brevi di 13 lotti della spiaggia di Mondello. Bloccato il tentativo da parte della Regione per salvare la prossima stagione balneare.

I motivi del ricorso al Tar

La società Italo Belga si ritiene danneggiata dai bandi poiché impossibilitata a presentare l’istanza per partecipare alla gara per effetto del contenzioso aperto con l’amministrazione regionale sulla revoca della concessione. Il ricorso sarà affrontato il prossimo 28 aprile davanti ai giudici amministrativi di primo grado dopo che è stata negata la sospensiva.

Per quanto riguarda l’appello al Cga sulla vicenda della revoca della concessione il ricorso ancora non è stato depositato. L’udienza utile per discutere l’appello sarà il 13 o il 14 maggio prossimo.

Il provvedimento della Regione impugnato

Nel provvedimento della Regione vengono individuate le tredici aree, ognuna delle quali avrà un canone base di concessione di 6.359,76 per l’intera stagione: saranno affidate per 90 giorni, ovvero per i tre mesi estivi, in attesa dell’approvazione del Pudm, ovvero il Piano d’uso del demanio marittimo, da parte del Comune.

Come si legge nel decreto, saranno assegnate aree “non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili”.

La Regione ha pubblicato anche il bando per l’assegnazione dei lotti, firmato dal direttore generale Carmelo Beringheli. Gli uffici hanno lavorato per giorni per definire i dettagli, puntando in particolare su requisiti specifici e rigorosi, tra cui quello di aver maturato un’esperienza di almeno tre anni negli ultimi dieci nella gestione dei lidi. Ma non solo. Le imprese dovranno attenersi a una serie di regole. Ovviamente saranno vietati i tornelli, così come non sarà possibile montare cabine.