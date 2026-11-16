Italo Tripi torna alla presidenza del Centro velico siciliano. Si è conclusa così l’assemblea dei soci che si è tenuta ieri nei locali di piazzetta Tabascio, alla Cala, che hanno eletto il Consiglio direttivo dell’associazione sportiva dilettantistica che ha votato poi il presidente. Per Tripi, ex segretario della Camera del lavoro e segretario regionale della Cgil Sicilia con un lungo passato nel mondo dei sindacati, è un ritorno dopo due mandati e mezzo. Il presidente onorario è il socio fondatore Lorenzo Guarino.

Il Direttivo sarà composto dall’uscente Tommaso Adragna, che ha presieduto l’associazione nell’ultimo quadriennio, Giorgio Chiri, Giancarlo Lima e Francesco Valenza. Nel collegio dei revisori dei conti nominati Giancarlo Cusumano, Cosimo Di Fatta e Giuseppe Polizzi che esce dal Consiglio. I probiviri saranno Giuseppe Rossi, Francesco Siculiana e Vincenzo Todaro. Non è stata costituita la consulta per lo statuto, che è stato comunque aggiornato negli ultimi anni.

A guidare il quadriennio 2026-2030 ci sarà dunque l’ex segretario regionale della Cgil, da sempre un “vecchio lupo di mare”, che aveva già presieduto l’associazione nata nel 1973. Il Centro velico siciliano, che conta una cinquantina di iscritti, in passato ha organizzato alcune tra le più prestigiose regate d’altura siciliane, dal Campionato invernale al Trofeo Golfo del Mediterraneo, senza dimenticare le manifestazioni sportive con finalità benefiche come la regata in collaborazione con la Fondazione Telethon.