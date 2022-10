Podismo, pettorale numero 1 per Boumalik, partenza alle 9

Vigilia della IX Palermo International Half Marathon che domani, domenica 16 ottobre, animerà Mondello ed altre zone del capoluogo siciliano. Saranno oltre 800 i partenti al via della gara podistica organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello, che quest’anno assegnerà il titolo di campione siciliano assoluto a squadre maschile e femminile di mezza maratona. La corsa prevede anche un traguardo sui 10,5 Km. E fa parte del calendario Fidal Bronze.

Boumalik col pettorale numero 1

Il marocchino Abdelkrim Boumalik dell’Atletica Canicattì, campione italiano Master SM55 a Martinengo nei 10 km. su strada, sarà domani (domenica 16 ottobre) con il pettorale n. 1 alla partenza della gara.

Il pettorale numero 2 sarà indossato da Dario Cucchiara (ASD Agex), vincitore, tra l’altro, del X Trofeo Città di Trappeto (prova conclusiva lo scorso anno del Running Sicily).

IX Palermo International Half Marathon, partenza alle 9

La partenza è in programma alle ore 9 davanti l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, da dove gli atleti raggiungeranno il centro città, passando per il Parco della Favorita.

Nella 10,5 Km. i primi pettorali sono andati ai favoriti: il numero 601 per Soumualia Diakite (atleta del Mali tesserato per la società organizzatrice ASD Agex Palme al rientro dopo un lungo stop) e 602 per Bibi Hamad della Palermo H.13.30 (3° assoluto al Trofeo Sale & Saline di Trapani con 34’43”), seguiti con il 603 ed il 604 rispettivamente da Barbara e Francesca Vassallo della Polisportiva Atletica Bagheria.

Venti nazioni presenti, Gran Bretagna più rappresentata

Cresce di ora in ora il numero di nazioni presenti con propri atleti al via. Anche alla vigilia della kermesse. Saranno 20 i Paesi rappresentati con la pattuglia più folta proveniente dalla Gran Bretagna (24 atleti), seguita da Olanda (20), Francia (15), Polonia (12), Ungheria (10), Germania (6), Croazia e USA (5), Portogallo (4), Danimarca (3), Irlanda, Austria e Spagna (2) e poi con un atleta Canada, Islanda, India, Venezuela, Marocco e Mali.

Il più giovane ed il più anziano alla Palermo International Half Marathon

L’atleta più giovane al via sarà il polacco Michal Lazowski, 17 anni, che gareggerà nella 10,5 km. con il pettorale 615, mentre il più anziano sarà l’ottantenne, Pietro Mafara della Marathon Monreale, che parteciperà alla Mezza Maratona.

Cinque atleti festeggiano il compleanno in gara

Sono 5 gli atleti che domani festeggeranno il proprio compleanno gareggiando nella Palermo International Half Marfathon. Tra questi anche la conduttrice ed inviata di SkyTg24 Ilaria Iacoviello. “Venire a Palermo, una città a cui sono legata per tanti motivi, per presentare il mio primo libro ‘Due settimane forse un anno’ e poi partecipare alla mezza maratona per la prima volta nella mia vita mi rende davvero felice – ha detto la Iacoviello – per me correre è la felicità, e anche questa città con le sue mille contraddizioni lo è. In bocca al lupo a me e a tutti gli appassionati che parteciperanno”.

Il servizio medico sarà curato anche quest’anno dalla Federazioni Medico Sportiva Italiana, guidata a Palermo da Beppe Virzì.

Il percorso della Palermo International Half Marathon

Il percorso (che è possibile visionare sul sito della manifestazione www.runningsicily.it) prevede la partenza da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze – Mondello), Viale Margherita di Savoia, Viale Ercole (5 Km), Palazzina Cinese, Viale Niscemi con passaggio a Villa Niscemi, sede istituzionale del Comune.

Poi gli atleti si dirigeranno verso Viale Ercole, Viale Diana, Via dell’Artigliere, Rotonda Statua della Libertà, Via Libertà (10 Km Giardino Inglese), Piazza Castelnuovo (Teatro Politeama), Via Libertà, rotonda Statua della Libertà, Via dell’Artigliere, Viale della Favorita (giro boa), Viale Diana (15 Km), Viale Margherita di Savoia (20 Km), Viale Regina Elena – Arrivo (ingresso ristorante alle Terrazze Mondello).