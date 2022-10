Abdelkrim Boumalik tra gli uomini e Maria Grazia Bilello tra le donne hanno vinto a Cefalù la quarta edizione della Half Marathon Perla del Tirreno che si è corsa questa mattina.

In 400 alla partenza

Partecipazione delle grandi occasioni alla corsa podistica organizzata dall’Asd Murialdo Cefalù inserita nel calendario del grand Prix Sicilia 2022 di mezze maratone. Sono stati circa 400 gli atleti al via della quinta prova stagionale del circuito siciliano caratterizzata da un percorso molto bello e selettivo incastonato nella cittadina normanna con partenza ed arrivo dal lungomare.

Boumalik vince per distacco tra gli uomini

Boumalik, tesserato per l’Atletica Canicattì ha vinto agevolmente la gara maschile. Ha confermato i favori del pronostico impiegando appena un giro per scrollarsi di dosso un generoso Sebastiano Foti (Podistica Messina) per poi fare gara a sé. Il neo campione italiano dei 10 chilometri su strada della categoria SM55, ha chiuso la mezza con il tempo di 1h14’15”. Con quasi cinque minuti di distacco Foti che ha fermato il crono a 1h19’07”; terzo, in grande recupero Pietro Paladino (Polisportiva Team Francesco Ingargiola in 1h19’13”.

Tante sorprese tra le donne, ma vince Bilello

Gara al femminile subito con una sorpresa, l’assenza ai nastri di partenza della favorita Angela La Monica. La mezza maratona prosegue con la seconda sorpresa che ha il nome dell’inglese Olivia Papaioannou capace di guidare la corsa per quasi due giri. Poi il ritorno delle avversarie e il suo contemporaneo calo (complice il caldo), con Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) che presa la testa della gara chiude prima con il tempo 1h29’52”.

A fine gara anche un leggero malore per la partinicese (vincitrice della prima edizione della mezza cefaludese) presente comunque in premiazione. Gara stravolta con il secondo posto di una arrembante Letizia Sucameli (Polisportiva Atletica Mazara) regolare nella gestione della sua mezza (1h36’17”). Terzo posto, in recupero per Simona Sorvillo (vincitrice lo scorso anno a Cefalù); per l’atleta della Trinacria Palermo il tempo di 1’36″46”. Solo settima l’inglese, di chiare origini greche Papaioannou, che ha pagato a caro prezzo un avvio eccessivamente spavaldo.

Le maglie oro

Nel corso delle premiazioni sono state consegnate anche le maglie oro, andate a Letizia Sucameli e ad Abdelkrim Boumalik, entrambi confermano la loro leadership nella speciale classifica che somma i tempi delea gare effettuate.

Presente anche uno stand dell’Aslti, l’Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili, per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix Sicilia di mezze maratone, domenica 30 ottobre a Riposto con la X Maratonina Blu Jonio.

Classifica uomini 4a Half Marathon Perla del Tirreno

Abdelkrim Boumalik (Atletica Canicattì) 1h14’15”

Sebastiano Foti (Podistica Messina) 1h19’07”

Pietro Paladino (Team Ingargiola) 1h19’13”

Michele Galfano (Polisportiva Marsala Doc) 1h20’25”

Adriano Abbisogni (Trinacria Palermo) 1h21’15”.

Classifica donne 4a Half Marathon Perla del Tirreno

Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 1h29’52”

Letizia Sucameli (Polisportiva Atletica Mazara) 1h36’17”

Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 1h36’46”

Patrizia Ghidini (K3 SSD ARL) 1h37’50”

Lucy Browne (Oxford University AC) 1h38’52”.