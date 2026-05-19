Un’esperienza musicale coinvolgente che unisce la raffinatezza del pianoforte alla profondità del contrabbasso, la precisione della batteria alla calda e avvolgente voce, che creano insieme una fusione di suoni avvincenti. Al Teatro Agricantus di Palermo, diretto da Vito Meccio, giovedì 21 maggio alle ore 21 torna la cantante palermitana Simona Trentacoste con il suo “Special” Quartet – con lei Angelo Di Leonforte al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria – per presentare “The good of life”, un percorso sonoro sospeso tra tradizione e contemporaneità, in cui ogni brano viene attraversato da una ricerca interpretativa che lascia spazio all’ascolto reciproco, all’improvvisazione e alla libertà espressiva. Un concerto che attraversa la cultura jazz internazionale con sensibilità contemporanea e grande cura interpretativa.





Il quartetto costruisce così una dimensione musicale intima e coinvolgente, dove la voce si intreccia agli strumenti in modo naturale e fluido, restituendo al jazz la sua capacità di trasformarsi continuamente senza perdere autenticità. Una proposta sonora intensa ed elegante, costruita attorno a standard jazz reinterpretati con uno stile moderno e personale, capace di rinnovare la tradizione senza perderne l’essenza. Il live “The good of life” segue l’uscita di “Siamo molto interessati”, il nuovo album di Simona Trentacoste prodotto da Antonio Petralia, un progetto che mette al centro il piacere di fare musica con libertà, intelligenza e meraviglia, intrecciando standard senza tempo e scrittura contemporanea in un repertorio che attraversa la storia del jazz con leggerezza e profondità.





Simona Trentacoste 4et: da sinistra Angelo di Leonforte, Simona Trentacoste, Riccardo Grosso e Antonio Petralia

Informazioni

Biglietti: intero € 18; ridotto ingresso coppia € 30. Biglietteria: via XX Settembre, 80, Palermo, telefono 091309636, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17–20. Biglietteria on line

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre , 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Simona Trentacoste

Prezzo: 18.00

Info:

Giovedì 21 maggio la cantante palermitana torna al Teatro Agricantus diretto da Vito Meccio – affiancata da Angelo Di Leonforte al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria – con il live “The good of life” un concerto che attraversa la cultura jazz internazionale con sensibilità contemporanea e grande cura interpretativa ed un’occasione per presentare il nuovo album “Siamo molto interessati”

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/123167

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