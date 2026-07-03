Con il doppio sold out dell’omaggio a Miles Davis di Paolo Fresu, non poteva andare meglio per il varo della settima edizione di “Jazz in vigna”, il jazz club open air organizzato dall‘associazione Algos alla Tenuta San Michele di Santa Venerina. Un ulteriore segnale che la rassegna musicale estiva del Monk Jazz Club di Catania, ha sempre le carte giuste per unire la qualità dell’offerta musicale con il fascino del contesto, i vigneti etnei in cui è inserito l’agriturismo di Cantine Murgo. Un concerto a settimana nel segno del jazz e della world music.

Ricco è il mese di luglio di “Jazz in vigna 2026” che inizia domenica 5, alle 20.30, con il concerto di Babanaì, nuovo progetto al femminile di Barbara Casini alla voce, Anaïs Drago al violino, voce, percussioni e Barbara Piperno ai flauti, voce, percussioni. Tre artiste, cantanti e polistrumentiste, unite dal desiderio di sperimentare mescolanze di suoni e colori di mondi diversi, partendo dalla storia musicale di ognuna, esplorano un repertorio che spazia dalla tradizione popolare di Brasile e non solo a brani originali rivisitati o composti a sei mani.







Il direttore artistico di “Jazz in vigna” Dino Rubino: «Il progetto delle tre musiciste è dedicato alla bossa nova e alla musica brasiliana ed avevo il piacere di ospitare questo concerto anche perché l’anno prossimo sarà il centenario dalla nascita di Antônio Carlos Jobim, tra gli inventori della bossa nova. Credo che il concerto a Santa Venerina sarà uno dei primi che il trio porterà in giro quest’estate».

Il trio Babanaì, da sinistra Barbara Piperno, Barbara Casini e Anaïs Drago

Barbara Casini, cantante, chitarrista e cantautrice, da anni si dedica allo studio e alla diffusione della musica popolare brasiliana. Ha soggiornato a lungo in Brasile conquistandosi la stima di vari artisti “verde oro” che la considerano ambasciatrice della loro musica nel mondo. Ha collaborato con vari e importanti personaggi della scena jazz e brasiliana italiana e internazionale, come Enrico Rava, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Phil Woods, Lee Konitz, Toninho Horta, Guinga, Roberto Taufic; ha guidato varie formazioni con le quali ha inciso una ventina di dischi. Nel 2012 ha pubblicato “Se tutto è musica”, libro di interviste con grandi compositori brasiliani.



Anaïs Drago è considerata tra i più grandi talenti del violino nel panorama italiano. La sua musica spazia tra diverse sonorità, inclusa l’improvvisazione libera, la musica elettroacustica, il jazz, la world music e il pop. Come band leader ha preso parte ai principali festival jazz italiani, tra cui Umbria Jazz, Time in Jazz, Torino Jazz Festival, Bergamo Jazz Festival, nonché la collaborazione in duo con il trombettista Enrico Rava. Nel 2022 è stata eletta miglior nuovo talento del panorama italiano dalla rivista “Musica Jazz”.



Barbara Piperno, flauto, voce, partita da una formazione classica, ben presto ha iniziato a sperimentare altri generi musicali. Nel 2011 ha cominciato ad approfondire la musica popolare brasiliana e in particolare il genere Choro, attraverso un viaggio di ricerca e studio che l’ha portata in Brasile nel 2012. Tornata in Italia, ha registrato “Chorando na Toscana” primo album del progetto Choro de Rua. Nel 2013 ha inciso il primo disco del quintetto Circolo Odeòn nel quale, oltre alla letteratura dello Choro, affronta la rilettura di alcuni brani d’autore del liscio romagnolo e della filuzzi bolognese.

Biglietti: € 27,00 prevendita on line

Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597. : via Zafferana 13, Santa Venerina (Ct).

Luogo: Tenuta San Michele, Via Zafferana, 13, SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Babanaì

Prezzo: 27.00

Info:

Alla Tenuta San Michele di Santa Venerina, prosegue la settima edizione di “Jazz in vigna”, il jazz club open air organizzato da Algos, l’associazione che gestisce il Monk Jazz Club di Catania. Il 5 luglio in calendario l’omaggio al Brasile del trio femminile Babanaì; l’11 luglio segue “Latino ibérico” del compositore e fisarmonicista brasiliano Roger Corrêa; il 18 luglio palco allo storico quintetto siciliano Libertango; il 25 luglio arriva arriva il trio del pianista americano Aaron Goldberg

Link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/babanaì-catania

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.