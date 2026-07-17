Jazz e world music sono le protagoniste anche del concerto del Libertango 5et, in calendario sabato 18 luglio, alle 20.30, per la settima edizione di “Jazz in vigna”, il jazz club open air organizzato dall’associazione Algos alla Tenuta San Michele di Santa Venerina. Prima del live, Andrea Privitera dalle ore 19 accoglierà con le sue selezioni musicali i jazz lovers in zona piscina. Dopo il live, come al solito accolto sul palco che vanta alle spalle i vigneti delle Cantine Murgo e l’Etna, ancora in zona piscina suonerà il quartetto formatro da Rino Cirinnà al sassofono, Gabriele Santangelo al pianoforte, Ephiel Carbone al contrabbasso e Andrea Liotta alla batteria.

Il quintetto Libertango è uno storico progetto etneo, nato nel 1993 grazie al sassofonista Marcello Leanza, al fisarmonicista e pianista Francesco Calì, al chitarrista Luigi Devita, al contrabbassista Giovanni Arena e al batterista Ruggero Rotolo. Il Nuevo Tango e la tradizione brasiliana sono stati i riferimenti iniziali per l’ensemble che negli anni ha compiuto una ricerca musicale più ampia, esplorando sonorità e influenze culturali provenienti da tutto il mondo. Il direttore artistico di “Jazz in vigna”, il pianista e trombettista Dino Rubino: «Tenevamo molto ad avere nella nostra rassegna i Libertango, un gruppo che sfida il tempo esistendo da ben 33 anni. Nell’ambito tra jazz e dintorni che frequentiamo noi, non è facile trovare un gruppo così longevo, solo il quintetto di Paolo Fresu è più “vecchio” essendo nato nel 1984. Credo che tra di loro ci sia qualcosa che vale veramente oltre la musica. E poi Marcello, Franco, Gino, Ruggero, e Giovanni sono amici di vecchia data e sono molto contento di averli da noi».

Biglietti per Libertango: € 27,00 Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Luogo: Tenuta San Michele, Via Zafferana, 13, SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Libertango

Prezzo: 27.00

Info:

Alla Tenuta San Michele prosegue la settima edizione di “Jazz in vigna”, il jazz club open air organizzato da Algos, l’associazione che gestisce il Monk Jazz Club di Catania. Il 18 luglio palco allo storico quintetto siciliano Libertango formato dal sassofonista Marcello Leanza, dal fisarmonicista e pianista Francesco Calì, dal chitarrista Luigi Devita, dal contrabbassista Giovanni Arena e dal batterista Ruggero Rotolo

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