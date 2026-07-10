Sabato 11 luglio, alle 20.30, in calendario il terzo appuntamento della settima edizione di “Jazz in vigna”, il jazz club open air organizzato dall‘associazione Algos, che gestisce il Monk Jazz Club di Catania, alla Tenuta San Michele di Santa Venerina. In calendario “Latino ibérico” del compositore e fisarmonicista Roger Corrêa in scena sabato 11 luglio con Edilson Forte al pianoforte, Tiê Pereira al basso e Rodrigo Porciúncula alla batteria.

“Latino Ibérico”, secondo album del compositore e musicista verde-oro, interpreta la cultura brasiliana come parte essenziale dell’identità culturale latinoamericana: la musica del sud brasiliano dialoga con le radici musicali dei popoli originari, sviluppando accenti propri in stili come milonga, chamamé, chacarera, candombe, tango, salsa, choro e molti altri. Il tutto letto dal musicista del Rio Grande do Sul attraverso l’estetica universale del jazz, valorizzando la composizione, l’improvvisazione e la ricerca di nuovi stili e fusioni.

Latino Ibérico sottolinea anche il protagonismo di uno strumento insolito in questo tipo di band (un trio jazz), la gaita-ponto, una fisarmonica diatonica a bottoni al posto dei tasti, da sempre maggiormente associata alle tradizioni popolari e all’ambiente rurale. «Una bella concentrazione di progetti jazz legati alla world music di matrice latino americana nell’edizione di quest’anno di “Jazz in vigna” – commenta Dino Rubino, direttore artistico di “Jazz in vigna” -, progetti per noi molto interessanti compreso questo sguardo ampio sul Brasile e l’identità culturale e musicale latinoamericana di Roger Corrêa».

Prima del concerto, dalle 19 in poi, la serata di musica inizia in zona piscina con il dj set di Andrea Privitera in arte Cuperose. Sempre in zona piscina, dopo il concerto, il “closing” è affidato al quartetto formato da Gabriella Torre alla voce, Damiano Leotta alla chitarra, Maria Pia Bassi al basso e Giuseppe Vecchio alla batteria.

Biglietti per Roger Corrêa: € 27,00

Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Luogo: Tenuta San Michele, via Zafferana, 13, SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

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