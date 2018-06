Si è svolta domenica 3 giugno a Palermo

Domenica 3 giugno, la 67′ Fiera Campionaria del Mediterraneo di Palermo, ha ospitato la lV° tappa della rassegna di bellezza del “Karomike”, dedicata al grande Presentatore “Mike Bongiorno”, scomparso nel settembre del 2009.

Il Cav. Michele Maccarrone, patron della rassegna, storico conduttore siciliano, con la complicità della Presentatrice palermitana Sara Priolo, ha egregiamente condotto la “Kermesse” di bellezza, che ha registrato la partecipazione di ben ventitrè ragazze, venute dall’hinterland palermitano e anche dal messinese.

Un’attenta e qualificata Giuria, presieduta dal presentatore peloritano Antonino Latteri e composta dai Sigg. Alessia Fortino, titolare dell’agenzia degli eventi “FASHION MODELS GROUP” di Palermo, dall’osservatore Giuseppe Li Causi, memoria storica della mitica “leggenda” siciliana dei famosi attori palermitani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, dalla Sig.ra Delfino Gucciardino, Presidente della scuola di danza “Studio D” di Palermo, dalla presentatrice Marianna Bonanno, dalla modella Noemi Mazzone, eletta a Taormina “MISS LIDI IN PASSERELLA-2016”, dalla stilista agrigentina Ilaria Livreri, dall’organizzatrice di eventi-moda Sig.ra Grazia La Rovere, dall’atleta mondiale di “Kick-boxing” Alessio Quattrocchi.

Assistenti di palco sono state le modelle Virginia Di Benedetto e Aurora Giunta. La scaletta, abbastanza ricca di artisti, ha visto l’esibizione dei cantanti Andrea Gioè, Antonella Geraci e Nicolle Iannello di Palermo e Niki Borsellino di San Vito Lo Capo, quindi una fantastica scenografia di danza, le cui allieve sono state preparate dalla maestra Maria Viviana Ardica dello “Studio D”, con la finale esibizione dell’attore cabarettista palermitano Marco Manera, già noto anche nel talk show dell’emittente siciliana “Antenna Sicilia”.

Il Cav. Michele Maccarrone, a sugello di un emotivo ricordo della rassegna, ha destinato una targa speciale al già citato Giuseppe Li Causi, che fra gli applausi del pubblico ha tracciato seppur brevemente, alcuni cenni storici del duo “FRANCHI-INGRASSIA”.

E’ stato il manager Luca Rasa, Direttore Artistico degli eventi nella Fiera di Palermo, ad ospitare nell’area degli spettacoli, la “Kermesse” di bellezza del “Karomike”, che già, è reduce da altre tappe, iniziate presso “La Giara” di Taormina, nel febbraio scorso, quindi nel mese di marzo, al cine Teatro Garibaldi di Giarre (CT), in quello di Aprile al Teatro “E.Sollima” di Marsala (TP9) e dopo questa di Palermo, a Catania il 16 Giugno, a Pedara (CT) il 7 Luglio, quindi la finalissima del “Karomike”, datata per Sabato 21 luglio al Porto Turistico Internazionale dell’Etna – Marina di Riposto (CT) e la finalissima della rassegna di belelzza regionale balneare “Lidi in passerella”, programmata per Sabato 18 agosto a Capo d’Orlando (ME). Sono state elette finaliste regionali del “Karomike” la rumena Malina Dinu, di San Fratello (ME) e le palermitane Giulia Oliveri, Francesca Giuliano, Rebecca Messina e Claudia Pecoraro. Sono state elette “MISS MERCATO VERDE”, Martina Cinque di Bagheria, – “MISS INSANE ELEVEN” Sofia Aquilino, “MISS FASHION MODELS GROUP” Martina Mocera di Palermo. Prima classificata, è stata Marzia Giordano che è staat eletta “MISS PALERMO-KAROMIKE”. Ricchi premi di valore, sono stati consegnati a tutte le concorrenti e in modo particolare alle “MISS”